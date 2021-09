Narcos México ha retratado en sus dos primeras temporadas cómo Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes; Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Don Neto, fundadores del cártel de Guadalajara, lograron expandir su imperio de la venta de mariguana y cocaína desde México a Estados Unidos en la década de los 60.

El retrato de estos personajes fue llevado a la pantalla en 2018 a través de la plataforma de streaming Netflix con la serie. Narcos México deja ver, con un toque de ficción, el estilo de vida de estos criminales, así como la lucha del gobierno de Estados Unidos en destruir el imperio que El Jefe de Jefes habría creado.

The cage is open, and now the animals run free. The third and final season of Narcos: Mexico premieres November 5th on Netflix. pic.twitter.com/CR2ONCpmXG

— Narcos (@NarcosNetflix) September 13, 2021