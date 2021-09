El año pasado ganó su primer Latin Grammy y este podría tener muchos más en sus manos: Camilo, el cantautor colombiano de éxitos como “Tutu” y “Favorito”, lideró el martes las nominaciones a los Latin Grammy con 10 menciones que incluyen canción y grabación del año, por “Vida de rico”, y álbum del año por “Mis manos”.

“¡Qué felicidad! Estoy muy orgulloso. Yo soy la carita con la que hablas… pero estas nominaciones son para un montón de personas que han estado trabajando conmigo en hacer todas estas producciones, este álbum ‘Mis manos’”, dijo Camilo a la AP en sus primeras declaraciones vía telefónica desde Londres, poco después de aterrizar de un vuelo proveniente de Barcelona para continuar su gira europea.

El maestro dominicano Juan Luis Guerra le sigue con seis nominaciones y el rapero español C. Tangana con cinco. Bad Bunny, quien triunfó la semana pasada en los Premios Billboard de la Música Latina, obtuvo cuatro candidaturas el martes.

Camilo compite por partida doble en las categorías de grabación y canción del año. En la primera también figura con “Amén”, una colaboración con su esposa Evaluna Montaner, su suegro Ricardo Montaner y sus cuñados Mau y Ricky. En la segunda, que premia a los compositores, aparece como coautor de “Dios así lo quiso”, interpretada por Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra.

