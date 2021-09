El hecho fue un poco después de que el Tiktoker subiera una historia a su cuenta de Instagram. Se cree que pudo ocurrir por distraerse estando al volante, sin embargo, hasta el momento solo es una especulación, ya que no se ha dado información sobre las causas precisas del accidente ocurrido aparentemente el pasado 26 de septiembre.

“Realmente no quiero entrar en detalles porque es muy difícil para nosotros, por el dolor, incluso hablar de lo que pasó”, dijo Chris Vázquez, quien creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para el funeral de Salazar. Hoy se duerme triste por que falleció Gabe 🙁 pic.twitter.com/aBUPzlrCmb — Claudita_Chikita (@clau_portales04) September 27, 2021

“Ya no sé qué es real y qué ya no es real, pero desafortunadamente Gabe pasó (sic) en un accidente automovilístico el 26 de septiembre, no lo podíamos creer en el momento en que nos enteramos”, aseguró.