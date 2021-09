Fans de el grupo BTS alborotaron las redes sociales tras el anunció de su próxima gira por Estados Unidos, con una serie de conciertos masivos en Los Ángeles tras casi dos años de espera. La noticia en pocos minutos se hizo tendencia en redes sociales y comenzó a especularse el precio de los boletos.

La banda surcoreana canceló su gira mundial “Map of the soul” por la pandemia, las fans que ya habían adquirido sus boletos recibieron instrucciones para el reembolso de las entradas, sin embargo, algunos seguidores sí podrán disfrutar de su espectáculo, en la ciudad antes mencionada.

BTS lleva casi dos años sin actuar en el escenario, desde el 2019 con su última gira Love Yourself: Speak Yourself The Final en Corea del Sur y este año van a reencontrarse con sus fans.

Los conciertos serán durante 4 días en uno de los estadios más grandes de Estados Unidos, el SoFi de Los Ángeles, lugar que tiene una capacidad de 70 mil personas.

Volveremos a ver esto, los chicos de nuevo estarán frente a ARMY llenos de tanto amor y apoyo, gracias a la vida por darnos esta nueva oportunidad🖤 pic.twitter.com/vSneyl5W8s — koo loves you!🪐 (@KOOPIDJE0N) September 28, 2021

A través de sus redes sociales oficiales, la agencia HYBE (antes BigHit), anunció que la serie de conciertos de Bangtan Sonyeondan serán el 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre. Será totalmente presencial y con todas las medidas sanitarias, el cubre boca será obligatorio.

De acuerdo con el comunicado que compartió su agencia, el grupo presentará un programa totalmente nuevo y aseguraron que mantendrán todas las regulaciones para evitar contagios de los idols y ARMY.

Aquellas ARMY que quieran asistir alconcierto de Permission to Dance On Stage deberán contar con una membresía del club de fans de BTS, la cual se puede adquirir en el sitio de Weverse. Luego tendrán que registrarse en el sitio de Ticketmaster. El proceso de compra será a través de un sorteo, las fans seleccionadas tendrán la oportunidad de adquirir las entradas en pre-venta.

Para ello, deberán seguir una serie de pasos publicados en Weverse, para poder registrarse hasta el 2 de octubre y sean elegidas. Las fans que compraron boletos VIP y generales para la gira Map Of The Soul también recibirán códigos para pre-venta, será al azar.

La venta general al público no necesita membresía del club de fans, será el próximo 9 de octubre para las 4 fechas. El precio de los boletos para BTS puede ir desde los mil, hasta los 8 mil en pesos mexicanos.

GCS