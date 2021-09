Haydé Ruiz

Por 17 años, ‘Like Rolling Stone’, la mítica canción escrita por Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan) en 1965 y que vio la luz en el álbum ‘Highway 61 Revisited’, fue la mejor canción de la historia de acuerdo con la lista de Rolling Stone.

Desde 2004, la prestigiada revista no había actualizado el listado de ‘las 500 mejores canciones de todos los tiempos’ y el pasado 15 de septiembre publicó la nueva lista.

Para sorpresa de muchos, Bob Dylan tuvo que entregarle la corona al tema ‘Respect’, de Aretha Franklin y que los votantes eligieron como la mejor pieza en la historia de la música. Este himno feminista, al que Franklin dio voz y vida, fue escrito por Otis Redding —quien también aparece en la lista, en el lugar número 38 con el tema ‘(Sittin’ On) the Dock of the Bay’—.

Sin embargo, el ‘destrono’ de ‘Like a Rolling Stone’ no supone la salida de Dylan del respetable listado, pues dicha canción solo cayó a la posición número 4.

Incluso, el músico, poeta y premio Nobel de Literatura está presente con ‘Tangled Up in Blue’, ‘Desolation Row’, ‘Subterranean Homesick Blues’ y ‘Blowin’ in the Wind’ en otros sitios del listado de mejores canciones en la historia de la música.

‘Respect’

La elección de ‘Respect’ coincide, quizá no tan casualmente, con el reciente estreno en Estados Unidos, en agosto pasado, del documental del mismo nombre, producción del 2020 que cuenta la historia de Aretha Franklin y que relata la emocionante vida de uno de los íconos de la comunidad negra, del soul y del feminismo a nivel mundial.

El listado

De acuerdo con Rolling Stone, fueron cerca de 4 mil canciones las que integraron la lista a votar, para elegir solamente a las 500 mejores, entre todos los distintos géneros que ofrece el mundo infinito de la música.

De hecho, la lista destacaba que, anteriormente, los géneros dominantes fueron el rock y el soul, mientras que en esta actualización hay mucho más presencia de hip hop, country moderno, indie rock, pop latino y reggae.

Artistas

Esta ocasión, lo clásico y lo moderno se fusionan para conformar las 500 mejores piezas musicales.

Entre los artistas destacan desde David Bowie (con varios temas en la lista), The Beatles, Led Zeppelin, The Who, Leonard Cohen, The Beach Boys y Queen, hasta Adele, Nine Inch Nails, The Killers, Eminem, The Cure, Daddy Yankee, Coldplay, JBalvin y BTS.

Las primeras mejores 100 canciones de este ‘ranking’ son:

Respect (Aretha Franklin, 1967) Fight the Power (Public Enemy, 1989) Change Is Gonna Come (Sam Cooke, 1964) Like a Rolling Stone (Bob Dylan , 1965) Smells Like Teen Spirit (Nirvana, 1991) What’s Going On (Marvin Gaye, 1971) Strawberry Fields Forever (The Beatles, 1967) Get Ur Freak On (Missy Elliott , 2001) Dreams (Fleetwood Mac, 1977) Hey Ya! (Outkast, 2003) God Only Knows (Beach Boys, 1966) Superstition (Stevie Wonder, 1972) Gimme Shelter (The Rolling Stones, 1969) Waterloo Sunset (The Kinks, 1967) I Want to Hold Your Hand (The Beatles, 1963) Crazy in Love (Beyoncé feat. Jay-Z 2003) Bohemian Rhapsody (Queen, 1975) Purple Rain (Prince, 1984) Imagine (John Lennon, 1971) Dancing on My Own (Robyn, 2010) Strange Fruit (Billie Holiday, 1939) Be My Baby (The Ronettes, 1963) Heroes (David Bowie, 1977) A Day in the Life (The Beatles, 1967) Runaway (Kanye West feat. Pusha T., 2010) A Case of You (Joni Mitchell, 1971) Born to Run (Bruce Springsteen, 1975) Once in a Lifetime (Talking Heads, 1980) Nuthin’ but a ‘G’ Thang (Dr. Dre feat. Snoop Dogg, 1992) Royals (Lorde, 2011) (I Can’t Get No) Satisfaction (The Rolling Stones, 1965) Juicy (Notorious B.I.G., 1994) Johnny B. Goode (Chuck Berry, 1958) Papa’s Got a Brand New Bag (James Brown, ‘1966) Tutti-Frutti (Little Richard, 1955) Seven Nation Army (The White Stripes, 2003) When Doves Cry (Prince and the Revolution, 1984) (Sittin’ On) the Dock of the Bay (Otis Redding, 1967) B.O.B. (Outkast, 2000) All Along the Watchtower (The Jimi Hendrix Experience, 1968) Love Will Tear Us Apart (Joy Division, 1980) Redemption Song (Bob Marley, 1980) My Girl (The Temptations, 1965) Billie Jean (Michael Jackson, 1982) Alright (Kendrick Lamar, 2015) Paper Planes (M.I.A., 2008) Tiny Dancer (Elton John, 1972) Idioteque (Radiohead, 2000) Doo Wop (That Thing)’ (Lauryn Hill, 1998) Gasolina (Daddy Yankee, 2010) Walk on By (Dionne Warwick, 1964) I Feel Love (Donna Summer, 1977) Good Vibrations (Beach Boys, 1966) The Tracks of My Tears (Smokey Robinson and the Miracles, 1965) Like a Prayer (Madonna, 1989) Work It (Missy Elliott, 2000) Family Affair (Sly and the Family Stone, 1971) The Weight (The Band, 1968) The Message (Grandmaster Flash and the Furious Five, 1982) Running Up That Hill (Kate Bush, 1985) Stairway to Heaven (Led Zeppelin, 1971) One (U2, 1992) Jolene (Dolly Parton, 1974) Blitzkrieg Bop (Ramones, 1976) September (Earth, Wind, and Fire, 1978) Bridge Over Troubled Water (Simon and Garfunkel, 1970) Tangled Up in Blue (Bob Dylan, 1975) Good Times (Chic, ‘1979) All Too Well (Taylor Swift, 2012) Suspicious Minds (Elvis Presley, 1969) Fast Car (Tracy Chapman, 1988) Yesterday (The Beatles, 1965) Formation (Beyoncé, 2016) Hallelujah (Leonard Cohen, 1984) Common People (Pulp, 1996) I Walk the Line (Johnny Cash, 1956) Roadrunner (Modern Lovers, 1976) Reach Out (I’ll Be There) (The Four Tops, 1967) Back to Black (Amy Winehouse, 2006) What’d I Say (Ray Charles, 1957) I’m Waiting for the Man (The Velvet Underground, 1967) Rolling in the Deep (Adele, 2011) Desolation Row (Bob Dylan, 1965) Let’s Stay Together (Al Green, 1971) Kiss (Prince, 1986) Tumbling Dice (The Rolling Stones, 1972) All My Friends (LCD Soundsystem, 2007) Sweet Child O’ Mine (Guns N’ Roses, 1987) Hey Jude (The Beatles, 1968) (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin, 1967) Int’l Players Anthem (I Choose You) (UGK feat. Outkast, 2007) Good Golly, Miss Molly (Little Richard, 1958) Since U Been Gone (Kelly Clarkson, 2004) I Will Always Love You (Whitney Houston, 1992) Wonderwall (Oasis, 1995) 99 Problems (Jay-Z, 2003) Gloria (Patti Smith, 1975) In My Life (The Beatles, 1965) Stayin’ Alive (Bee Gees, 1977) Blowin’ in the Wind (Bob Dylan, 1963)



La lista completa se puede consultar en Rolling Stone