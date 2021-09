Juan Carlos Machorro

Dado el acercamiento de la personas con los caninos, es válido preguntarse si las mascotas pueden enfermar a las personas. “La mayoría de las enfermedades no se contagian entre perros y humanos”, explicó el doctor Wesley Long, director de Microbiología de Diagnóstico en el Hospital Houston Methodist.

Si usted es un amante de los perros no hay necesidad de preocuparse. No hay evidencia de que los perros transmitan el virus de COVID-19, ni tampoco el virus de la gripa común

“Los virus que causan los resfriados comunes, con el tiempo, se han adaptado específicamente a vivir en personas, no en perros. Esto significa que el resfriado común no se puede transmitir de can a humano,” explicó.