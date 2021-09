AP

La letra de la canción “Imagine” de John Lennon y Yoko Ono fue proyectada en edificios de todo el mundo

Para conmemorar los 50 años desde que John Lennon publicó su más famosa canción, ‘Imagine’, una oda a la paz y la tolerancia, su letra será proyectada en sitios emblemáticos como el Palacio de Westminster, la Catedral de San Pablo en Londres o el Times Square en Nueva York. En específico, fue proyectada la frase de “Imagina a toda la gente viviendo en paz”.

La famosa canción se extrae del álbum “Imagine”, editado el 9 de septiembre de 1971. Según varias publicaciones musicales, el tema principal del LP ha sido considerado durante mucho tiempo una de las mejores canciones de todos los tiempos.

To celebrate the 50th anniversary of @JohnLennon’s iconic ‘Imagine’, the Abbey Road wall has been adorned with his famous plea for peace & unity that imagines “all people living life in peace”. #IIMAGINE50 #timstwitterlisteningparty pic.twitter.com/MuI7EZYo7q

— Abbey Road Studios (@AbbeyRoad) September 9, 2021