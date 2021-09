Magdiel Torres

Para Rafael Volta es la primera vez que estará en el Hay Festival y, dice, espera que no sea la última. Su participación se realizará el 5 de septiembre, primero con una lectura en la que participará con Gabriela Aguirre, Rocío G. Benítez, Anne Boyer, Mererid Hopwood y Dalia Larisa Juárez, y después con una charla con Antonio Ortuño

“Ortuño acaba de sacar un libro de cuentos que se llama ‘Esbirros’ y en este libro básicamente todas las historias son relaciones de poder entre un dominado y un dominante. Esto va muy acorde con lo punk. El punk como transgresor del status quo, como rechazar cualquier dogma u oposición. El punk como algo abierto a la experimentación”, explica el autor queretano.

Volta ha sido un seguidor de Ortuño desde que publicó sus primeros libros. Son parte de una misma generación, cortada por ritmo contestatarios como el punk y el rock. Según relata Volta, el propio Ortuño tuvo en sus inicios un grupo de punk llamado ‘Los Magones’.

“Ortuño, en ‘Esbirros’, se abre a la exploración con otros tipos de narradores”, explica sobre esa premisa de la literatura punk de explorar para desestabilizar lo preestablecido.

“El punk es un movimiento contracultural que nació en los 70. En la literatura yo lo veo de dos formas. Uno es el discurso que se genera. Ya sea en la ficción o no-ficción, con ideas en contra del sistema o rechazar el status quo.

“Otro aspecto sería también la experimentación con las formas. A veces las forma del cuento están muy cerradas, no se diga también con la poesía. Justamente cuando alguien trasgrede tanto el discurso como las formas tiende ser rechazado, o lo que es peor, invisibilizado en el corpus de la literatura mexicana contemporánea”, explicó el autor.

LA POESÍA Y LA COVID

Pero Volta no solo se caracteriza por sus conocimientos de la narrativa contemporánea mexicana o la literatura punk. Otro de sus fuertes es la poesía, por eso participará en la lectura global por las bajas de la pandemia.

“Nos pidieron a los demás autores y a mí que hiciéramos un poema inédito tratando el tema de las pérdidas humanas de la pandemia. En mi caso, me costó mucho trabajo abordar este tema, porque es muy complejo.

Es un tema que desata sentimientos complejos. Traté de hacer un recorrido global, pero también con mi propia experiencia de la pandemia”, explicó Volta sobre la obra inédita que presentará junto con otros autores.

La actividad se propone realizar un homenaje a quienes perdieron la vida en la pandemia, a través del arte y el trabajo de artistas. La lectura en voz alta forma parte de una acción global iniciada por el Festival Internacional de Literatura de Berlín, en la que, en el mismo día, numerosas organizaciones culturales alrededor del mundo se conectarán. Se trata de una de las actividades digitales que tendrá el festival.

Nuestra portada de hoy. Realizada por Jassiel Rivera, artista gráfica y letrista.

Jassiel Rivera es una artista enfocada en el trabajo con letras en todas sus presentaciones: caligrafía, lettering y tipografía. “Amo hacer caligrafía porque me vincula con la forma de la letra desde su más pura esencia, me hace explorar distintos materiales, estilos y técnicas; es meditación en movimiento. El lettering

me atrae porque puedo mezclar la forma de las letras con ilustraciones y colores, llegando a crear significados y conceptos únicos. Y la tipografía es mi maestra contemporánea, he aprendido mucho ejecutándola y estudiándola. Me siento afortunada de aprender de los tres campos de las letras, pues más allá de alejarme de la especialización, me acerca a crear proyectos únicos y versátiles”.

Jassiel tiene actualmente su propio estudio en “La Jabonera”, donde trabaja como artista gráfica para marcas de lujo personalizando prendas y objetos exclusivos; diseñando branding para clientes locales; pintando murales; ilustrando con lettering para proyectos editoriales; en fin, en cualquier lugar donde las letras hagan más que comunicar un mensaje.

Contacto

Instagram: @jassielarts

Correo: hola@jassielrivera.com