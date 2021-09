Magdiel Torres

En 2006 Antonio Ortuño publicó ‘El buscador de cabezas‘, una novela que le abrió el camino para convertirse en el autor que es hoy en día. A 15 años de su primera obra, Ortuño ha sido reeditado, lo que le ha permitido un ejercicio de relectura de su trabajo. El domingo 5 de septiembre, a las 19:00 horas, hablará con Rafael Volta de su obra titulada ‘Literatura Punk’.

“Es una conversación sobre mi obra relacionada un poco con cierto espíritu punk. Yo propiamente no me consideró un punk, pero sí me formé escuchando rock and roll ruidoso y estruendoso. Una parte de mi formación estética e intelectual ha ido de la mano como persona interesada en el punk rock que encuentra un reflejo como parte de mi trabajo literario. Es repasar un poco la escritura las obras que he ido publicando hasta ahora, que he ido reeditando mis primeras novelas y ver cómo se relee uno después de estos años”, explicó Ortuño.

-A quince años de autor ¿Qué es lo que ha cambiado en ti?

“Es una buena pregunta. Desde luego que uno aprende a hacer las cosas de manera más articulada con el tiempo. Esa primera novela, ‘El buscador de cabezas’, tardó casi 10 años en terminarse, porque yo no sabía hacer novelas. La encaraba y la enfocada desde un sitio y desde otro sitio. Además, no tenia un editor y uno tiene el temor de si el texto es bastante bueno, hasta que decidí que no era capaz de llevarla más allá de donde estaba y le busqué un editor que, no sin problemas de por medio, terminó siendo publicado. A partir de ahí el camino quedó un poco más claro, editorialmente hablando.

“Cada libro representa un trabajo y una serie de retos diferentes. Yo trato de no repetirme en lo absoluto. Desde luego, hay cosas que emanan, cosas de tono, de óptica o estilo. Desde luego que el oficio existe. Uno va aprendiendo de las pruebas y los errores y todavía tengo esta esperanza un poco juvenil de que los mejores libros están por venir. Todavía tengo muchas ganas de escribir y de abordar proyectos mucho más ambiciosos. Para mí es una fuente de alegría.

“Yo respeto pero no entiendo a las personas que sufren escribiendo, es como si les arrancaran las tripas cuando escriben. Yo la verdad es que me la paso muy bien y disfruto mucho el hecho de escribir. Ahora que tengo una mayor consciencia de las herramientas literarias, disfruto todavía más el hecho de escribir. Tengo mucho menos ansiedades de novato y mis preocupaciones son más literarias. Uno trata de ser el escritor que puede y pasársela bien con eso”.

-¿Se puede decir que hay un proceso de maduración?​

“Sí, claro que lo hay. También se puede tomar como un proceso de envejecimiento. La escritura siempre es conflicto en alguna medida porque como te digo no me gusta repetirme y trato de hacer cosas nuevas. Si no, me aburriría repitiendo lo que ya hice en libros anteriores. Siempre hay una especie de desplazamiento entre un libro y otro.

“A mí no me molesta para nada la palabra envejecer. Todavía hasta hace poco la gente me decía ‘Oye, salió una lista de escritores jóvenes y no estás’, y yo les decía: ‘Pues porque tengo más de 40 años, ¿por qué debería salir en la lista de escritores jóvenes?’.

“Espero que si tal cosa como la maduración existe, yo ya me encuentre en ella.”

Nuestra portada de hoy, realizada por la ilustradora Who is Val (Valeria Chairez)



Who is Val (Valeria Chairez) estudió la licenciatura en Diseño Industrial en Torreón, Coahuila. También realizó diplomados en caligrafía, ilustración y muralismo.

Posteriormente se interesó en la ilustración digital y el arte de papel. Ha colaborado, en estas disciplinas, con marcas nacionales e internacionales.

Su ilustración ha formado parte de organizaciones no gubernamentales y proyectos que buscan una acción colectiva contra la violencia de género. Parte de esta obra ha sido expuesta en las ciudades de Torreón (2019), Puebla (2018) y Querétaro (2021-presente).

Ha realizado obra comisionada en México, Francia (2018), Estados Unidos (2019, 2020) y Reino Unido (2020).

El objetivo de su trabajo está centrado en la feminidad, el sentir y el poder de lo tierno. Su ilustración evoca sentimientos mediante miradas tranquilas y movimientos fluidos, el misticismo de los animales y la fascinación que tiene por la naturaleza.

Contacto:

Instagram: who. is. val

Correo: hi@whoisval.com