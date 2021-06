Fallece el monero Antonio Helguera

El dos veces premio nacional de periodismo y caricaturista consagrado Antonio Helguera falleció hoy a los 55 años de un infarto

Redacción

Antonio Helguera, reconocido monero y periodista mexicano, murió hoy a los 55 años en la Ciudad de México, anunció esta noche el diario La Jornada, donde trabajaba como caricaturista.

Ganador del Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002, en la actualidad conducía el programa de televisión El Chamuco TV, producido por Canal 22, Canal Once y TV UNAM.

Desde sus inicios como dibujante político en el diario El Día en 1983, Helguera se destacó por su humor político. Colaboró en La Jornada, Siempre!, El Chahuistle y El Chamuco, donde también fue coeditor.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del artista. “Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

TV UNAM, canal de televisión que produce el programa El Chamuco TV, despidió a Antonio Helguera en su cuenta de twitter.