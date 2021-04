Prevén aumente el Parkinson entre los mexicanos

En México, se estima que 50 de cada 100 mil habitantes pueden padecer esta enfermedad. Costos de tratamiento, al alcance de pocos

Redacción

Para diversos especialistas es alarmante que no exista un censo reciente confiable del número de enfermos de Parkinson en México. El último registro disponible es del 2019 y solo abarca los años de 2014-2017. Ahí señala que el 30 por ciento de la población de México está alcanzando edades avanzadas, así que, como esta enfermedad se asocia con el envejecimiento, inevitablemente la población que podría padecerla seguirá creciendo exponencialmente.

Aunado a ello, en México existen muy pocos especialistas que atienden esta enfermedad con respecto a su población. Con base en el último censo realizado por la Academia Mexicana de Neurología, en el país existen alrededor de 1,200 neurólogos, dando como ecuación a un neurólogo por cada 100 mil habitantes.

“Desafortunadamente, en México existe un número elevado de enfermos de Parkinson y las estadísticas no reflejan en realidad lo que está ocurriendo. Hay casos que no están atendidos, ni diagnosticados adecuadamente, pero eso no quiere decir que no existan. Y aunque se han desarrollado investigaciones al respecto, la mayoría se ha enfocado en el desarrollo de fármacos que a largo plazo están produciendo toxicidad y empeorando la sintomatología, cuando deberían estar enfocados en estrategias de prevención”, externó Margarita Gómez Chavarín, académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Parkinson, cabe recordar, es una enfermedad crónico-degenerativa progresiva, incurable e invalidante; se ha demostrado que en su desarrollo participan el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial de las neuronas productoras de dopamina.

Se estima que en el mundo existen entre siete y 10 millones de personas con Parkinson y, en México, los cálculos apuntan que 50 de cada 100 mil habitantes pueden padecerla.

Cabe mencionar que el Parkinson es una patología que puede iniciar 10 a 15 años antes de que aparezcan los síntomas motores, que es el principal parámetro de diagnóstico, estos síntomas pueden iniciar con la pérdida de sueño, cambios de estado de ánimo, tics nerviosos, constipación intestinal y pérdida de olfato, por lo cual es importante que los médicos de primer contacto, estén alertas en la detección de los síntomas tempranos.

Como parte del grupo de investigación del laboratorio del Dr. Gabriel Gutiérrez Ospina en el IIB, la doctora Gómez Chavarín ha implementado un modelo en rata de la enfermedad de Parkinson, con el uso del pesticida rotenona, generador de estrés oxidativo e inhibidor del funcionamiento mitocondrial.

“Una vez inducidas las características parkinsónicas en los roedores, con la administración vía oral de Omega-5 Nanoemulsionado conseguimos que la mayoría de las ratas con daños motores mejoraran la ejecución de pruebas motoras a las que fueron sometidas, disminución de la oxidación de lípidos y de la producción de la proteína α-sinucleína, así como el aumento de la concentración de dopamina en una estructura cerebral conocida como núcleo caudado, encargada de modular las funciones motoras”.

Los tratamientos farmacológicos de este padecimiento son muy caros, y por lo regular, están fuera del alcance de una buena parte de la población mexicana, en un rango de 3 mil a 10 mil pesos en algunos casos, por lo cual suelen catalogarse como gastos catastróficos para quien lo padece y sus familias.