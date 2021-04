‘Kung Fu’ llega a las pantallas vía streaming

La serie tiene un elenco mayormente asiático-estadounidense, con una directora y productora ejecutiva asiática-estadounidense: Christina M. Kim

AP

Los actores emergentes a veces afirman tener una variedad de habilidades para que los consideren para ciertos papeles, pero Olivia Liang puso un límite al comienzo de su carrera.

“Cuando comencé en la industria, la gente me preguntaba por qué no tenía artes marciales en mi currículum porque era un gran estereotipo para los asiáticos hacer papeles de artes marciales”, dijo Liang. “Así que me prometí algo. Dije ‘nunca voy a aprender artes marciales a menos de que me paguen por hacerlo’”.

Liang cumplió esa promesa. Aprendió artes marciales como la actriz protagónica de la nueva serie de The CW “Kung Fu” y sí, le pagan por hacerlo.

“Kung Fu” está inspirada en la serie de 1972 protagonizada por David Carradine. En esta versión, Liang interpreta a Nicky Shen, quien al visitar China se une a un monasterio donde aprende los valores Shaolin y artes marciales. Cuando su mentor es asesinado, regresa a casa para encontrar que su comunidad está siendo perturbada por una pandilla local. Debe poner en práctica las artes marciales que aprendió para proteger a su barrio y a su familia, y pronto descubre que está siendo asechada por el mismo asesino que mató a su maestro Shaolin.

Liang dijo que lo que hace a “Kung Fu” diferente de otras series de superhéroes en The CW es que Nicky no es una justiciera.

“Nicky es heroica, pero no se ve a sí misma como una heroína. No tiene un complejo de héroe que la lleve a salir a buscar los tipos malos. Ella ve que pasan cosas malas y siente que debe hacer algo al respecto”.

La serie tiene un elenco mayormente asiático-estadounidense, con una directora y productora ejecutiva asiática-estadounidense: Christina M. Kim.

“Me emociona poder darles a algunas personas esta oportunidad de brillar”, dijo Kim.

“Cuando estaba en el set por primera vez, hicimos una prueba de cámara y literalmente estaba viendo en el monitor cuando caí en cuenta. Pensé, ‘nunca he visto la pantalla tan llena de rostros asiáticos-estadounidenses’”.

Kim dice que la sala de guionistas también es diversa. Cuentan con cinco escritores de origen asiático y la mitad de los escritores son mujeres, una novedad según Kim. “Generalmente somos yo y otra mujer en la sala”, señaló.

“Kung Fu” se estrena el miércoles en The CW y su piloto será retransmitido en TNT el domingo.

Tzi Ma, quien interpreta al padre de Nicky, Jin, dijo que es extraordinario tener a tanta gente de origen asiático trabajando en el programa, porque no tiene que explicar la experiencia asiática a las personas que hacen suposiciones creativas sobre cómo es eso.