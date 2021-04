Cubrebocas de tela, efectividad del 92.5% contra COVID-19

El mercado de cubrebocas provoca que tres millones de estas unidades se desperdicien cada hora en el planeta

Redacción

El uso de un cubrebocas de tela, sobre uno quirúrgico, puede bloquear hasta el 92.5 por ciento de partículas infecciosas potenciales. Mientras que los cubrebocas flojos solo protegen un 42 por ciento, informó el Hospital Houston Methodist.

Los cubrebocas se han convertido en parte de la vida diaria en esta pandemia. No se sale de casa sin ellos, se tiene uno de repuesto en el coche o en la mochila. Incluso, el mercado de cubrebocas provoca que tres millones de estas unidades se desperdicien cada hora en el planeta.

Al respecto, Dirk Sostman, vicepresidente ejecutivo y director académico del Hospital Houston Methodist explica que, “un doble cubrebocas se refiere a cuando una persona usa dos cubrebocas, usualmente un cubrebocas quirúrgico y sobre de éste, un cubrebocas de tela. Usar doble cubrebocas se ha vuelto más común, particularmente después de que surgieron las preocupaciones sobre las nuevas variantes del virus”.

Declaró que “sabemos que el cubrebocas te ayuda a protegerte tanto de adquirir la infección por COVID-19, como de diseminarla.

Si está considerando usar el doble cubrebocas, la principal recomendación es:

• Utilizar un cubrebocas quirúrgico ASTM (los azules) debajo de un cubrebocas de tela

• Asegurarse que el cubrebocas de tela selle los huecos del cubrebocas quirúrgico

• Cerciórese que el cubrebocas de tela esté ajustado, pegado a toda la cara y que cubra perfectamente nariz y boca.

• Si su cubrebocas de tela se contamina o se ensucia, retírelo.

• Lave su cubrebocas de tela frecuentemente y desecha el quirúrgico con frecuencia.

Hay una gran variedad de cubrebocas actualmente en el mercado: Máscaras duras, cubrebocas quirúrgicos como el N95/KN95 y cubrebocas de todo tipo de telas. Sin importar cuál escoja, lo que necesita saber antes que nada es cual es verdaderamente efectivo.

“Los cubrebocas quirúrgicos están hechos de tres capas de tela plástica. Estas son opciones accesibles de comprar y que proveen buena protección. Es buena idea agregarle un cubrebocas de tela encima para mejorar el ajuste”, recomienda el Dr. Sostman.

Otras máscaras quirúrgicas más pesadas como las N95 son por supuesto mucho más protectoras, pero éstas deberían estar idealmente reservadas para personal médico en el frente de batalla contra el COVID-19, en particular cuando éstas escasean.

De igual forma, los cubrebocas N95 no son muy cómodos de usar durante largos periodos de tiempo y necesitan ajustarse muy bien a nariz y boca para realmente asegurar una filtración altamente eficiente. Un cubrebocas N95 que no ajuste bien en la cara no ayuda en nada, ni es seguro”.

Un cubrebocas de tela es solamente efectivo cuando:

• Está hecho de al menos dos capas de tela ajustada, por ejemplo 100% algodón

• Que cubre completamente nariz y boca

• Ajusta perfectamente a tu cara, (sin huecos a los lados)

• Permanece bien colocada debajo de tu barbilla y detrás de tus orejas

• Es lavable y dura muchas lavadas