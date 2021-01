El ‘Cabo Chic AMA Designs by Sonia Falcone’ fue un éxito

Lo recaudado de esta colección, así como lo de la venta de los vestidos donados por Wendy Harrison y la cartera de Tyler Ellis se destinará a los programas de conservación de la vida marina y de la Fundación AMA Saving The Oceans

Redacción

El Cabo Chic AMA Designs by Sonia Falcone resultó un éxito, pues contó con la participación de los diseñadores mexicanos de talla internacional Gregorio Sánchez y Daniel Espinosa, así como la colaboración de dos figuras de la moda, las norteamericanas Tyler Ellis y Wendy Harrison.

En una noche de glamour, amigos de la Fundación AMA Saving The Oceans como Frederic Vidal, Debora Straine, Juan Eduardo Alonso Cortez, Luciano Ginocchio, Evelyn Montero, Vanessa Fukunaga,

Elizabeta Galimberti, Mauricio Cazares, el Dr. Will Hoskyns, Emmanuelle Cisneros, Abel Solano, Kory Straine, Angela Edwards, Rosanna Covino, Giammarco, Francesco y Valerio Vela, acompañaron a la también presidenta de la Fundación en Cabo Chic AMA Designs by Sonia Falcone, todos respetando las medidas sanitarias y portando el cubrebocas obligatorio.

Durante la pasarela, los diseños fueron espectacularmente portados por modelos profesionales e hijas de la sociedad de Cabo como Eugenie Falcone, hija de La Directora artística de AMA Designs, Giorgia

y Nicole Vela, hijas del dueño del famoso restaurant Sunset Monalisa, Renata Erickson hija de la Chair del Evento, Andrea González, Emily Graham, Elena Alexeeva, Sinjin Licona, Gabriela Gastélum y Diana

Alicia Casas, entre otras.

Con la colección AMA Designs by Sonia Falcone, la presidenta de la Fundación AMA Saving The Oceans incursiona en la industria de la moda, donde incluye los caftanes que siempre han distinguido a esta

artista plástica contemporánea, blusas, shorts y un vestido de novia, todas confeccionadas con materiales 100 por ciento naturales como el lino, la seda y el algodón.

Se complementa con una decena de sombreros con motivos marinos inspirados en la obra de la fundadora de AMA, además de carteras, accesorios y calzado, todos pintados a mano, lo que le imprime el sello de piezas únicas, de colección. Los “Pets Octopus” elaborados a crochet que algunas modelos portaban en las manos como accesorios, fueron el elemento sorpresa de la pasarela.

La directora creativa de la nueva marca retomó la simetría de la vida marina con diseños limpios, de sutiles formas, con variaciones en corte y confección en mangas, cuellos, faldas y las áreas de las bolsas, mientras que los colores son tan profundos como los tonos turquesa del mar.

“Yo no lo hice planeado, fue algo que surgió de forma espontánea, mi lado creativo necesitaba expresarse, lo más sorpresivo es que esto fue lo que me dejó la COVID-19, en medio de confinamiento mi creatividad explotó de una forma inesperada. Tomando en cuenta que necesitaba comprar ropa y que las

tiendas estaban cerradas, empecé a crear prendas muy femeninas, pero a la vez muy prácticas, así que compré telas de algodón y lino, que también fueran fáciles de llevar y lavar”.

“La colección fue la sorpresa de la noche porque nadie esperaba todo esto; además, los accesorios de Daniel Espinosa coronaron mis creaciones, las hicieron lucir geniales. Estaría maravilloso poder saltar en un futuro próximo al diseño de joyas.

“Tanto Gregorio Sánchez como Daniel Espinosa me expresaron su deseo de realizar colaboraciones conmigo en un futuro, lo cual tiene que ver con que todo lo hago con mucho amor, dedicación y trabajo, así que estoy realmente sorprendida por la forma en que todos recibieron mis creaciones. Además, estoy muy contenta porque nos han invitado a llevar mis diseños a Portugal, Lisboa, Bolivia, Dubai y Shanghai”, dijo la señora Falcone.

El famoso diseñador de joyería, el mexicano Daniel Espinosa aseguró que fue un evento grandioso. “La pasarela de Sonia fue increíble, con unos modelos espectacularmente creados y diseñados con el gusto

propio de esta artista contemporánea y totalmente timeless, eterno, elegante, sofisticado, con colores muy vibrantes, inspirados en los tonos de la Baja.

“Mientras los diseños de Gregorio hicieron de ésta una pasarela súper actual, llena de prints, con una manufactura increíble, en la que se nota la experiencia de años en este oficio.

“Felices de participar una vez más aquí en Los Cabos, con la Fundación, con Sonia, con Gregorio, con Ilda Ledesma, con este grupo fabuloso de gente que se preocupa por este maravillosolugar”, comentó el experto en el diseño de joyería, cuyos orígenes en este medio tienen que ver con el arte de la platería de Taxco, Guerrero.

Por su parte el diseñador mexicano de moda más importante del momento, Gregorio Sánchez declaró: “La colección debut de Sonia Falcone es clásica y fluida, creada magistralmente, donde se pueden visualizar estas siluetas en los destinos resort más glamorosos del mundo”.

En esta colección pudimos ver materiales como linos, gasas, algodón, sedas y tejidos en colores vibrantes con un toque fresco y sexy que evocan los océanos y el desierto de Cabos.

“Destacaron caftanes y camisolas que nos transportaron a escenarios maravillosos. El toque glam de la colección fue compuesto por su línea de bolsos, cinturones y sombreros”, abundó

Gregorio Sánchez.

Todas estas piezas surgidas de la creatividad de Sonia Falcone se podrán adquirir en Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort.

Frederic Vidal, director general de este hotel calificó la colección como atemporal y sin pretensiones.

“Desde mi perspectiva, AMA Designs by Sonia Falcone es una reflexión de la personalidad de la artista Falcone, que irradia mucha sofisticación y elegancia; es una colección atemporal que va a

funcionar siempre en sitios de playa, en lugares como San Lucas.

“El gran acierto de la señora Falcone es su visión, ya que después de la COVID-19 la gente está

buscando prendas como éstas, que en los próximos años podrán seguir luciendo”, añadió

Frederic Vidal, también vicepresidente de A Rosewood Resort.

Todo lo recaudado de esta colección, así como lo de la venta de los vestidos donados por Wendy Harrison y la cartera de Tyler Ellis se destinará a los programas de conservación de la vida marina, así como los sociales de la Fundación AMA Saving The Oceans, en donde se incluyen la creación del AMA Marine Life

Museum y el apoyo al San Jose Down Syndrome Center.

“Lo más importante para mi de esta primera edición de Cabo Chic AMA Designs by Sonia Falcone, es que creamos una fuente de empleo para 8 señoras que habían quedado desempleadas, al igual que para algunos artesanos, quienes pintaron los sombreros a mano imprimiendo de forma impecable mis

creaciones bajo mi supervisión y dirección artística”.

“Sin duda alguna, este es el principio de una gran campaña social para dar sustento a muchas otras personas que se han quedado sin empleo por la crisis de estos últimos meses”, finalizó

la presidenta de la Fundación AMA Saving The Oceans.