La pintura, una opción para acercarse al arte en tiempos de pandemia

La pintura puede ser un mecanismo para expresarse en tiempos difíciles, señaló la joven artistas queretana Goretti Del Carmen Blandina

Magdiel Torres

La pintura puede ser una buena opción para hacer que los niños se expresen, dijo la joven pintora queretana Goretti Del Carmen Blandina Mainero. La creadora desarrolló durante la pandemia el taller ‘Imaginación. Trazos y pintura’ para chicos de entre 7 y 13 años.

“El punto era que se pudieran expresar y disfrutar. Los cursos de pintura a veces son muy caros y yo lo que quise es que fuera muy básico, a bajo costo y sin salir de sus casas. Vimos puntillismo, impresionismo y artistas como Van Gogh, Dalí y Frida Kahlo”, señaló.

La pintora señaló que ella en su taller incentivó la imitación. Propuso que calcaran las obras de su preferencia y las coloreaban. Más allá de aprender técnicas y estilos, la intención era no presionar a los jóvenes. El arte debía ser un instrumento de escape y no una carga más.

Goretti señaló que en el taller pretende que los niños se expresen. Consideró que en estos tiempos de pandemia este espacio vino bien para los jóvenes. La reclusión en casa debido a la COVID-19 afectó sobre todo a los más pequeños.

Por otro lado, más allá de las técnicas y los estilo, lo importante a esa edad es que disfruten de poder creativo, independientemente de la disciplina artística. Aunque las artes plásticas son una buena opción.

La propia Goretti confesó que la pandemia fue difícil para ella como creadora. “En un inicio fue difícil porque fue adaptarse a una partes triste y deprimente. No lograbas disfrutarlo, me sentía incómoda. Pero luego de pensar que la vida no iba a parar por esta situación pude continuar con la observación, la reflexión. En un principio fue difícil, pero después pude disfrutarlo, preparar mi zona de trabajo y combinar mis estilos”, explica.

Por ahora espera poder replicar el taller y combinarlos con la creación literaria.

MT