A 40 años sin John Lennon, queda su legado cultural

John Lennon fue para muchos un artista que cambió las formas de hacer música más allá de los aspectos técnicos al involucrar conceptos ideológicos. En Querétaro, hay alguien que por ya casi 35 años ha mantenido su legado. En entrevista, el locutor de radio Ricardo Chapa habla sobre la importancia del músico británico.

Chapa tiene en Radio Universidad el programa Antologías de los Beatles, un programa que se transmite los miércoles de 17:30 a 18:30 horas y se retransmite los domingos a las 12:00 del día. Este enero de 2021 el programa cumplirá 35 años al aire.

Para Chapa la importancia de Lennon en la cultura popular podría justificarse simplemente por ser el líder y miembro fundador de los Beatles y todo lo que eso conlleva. Sin embargo, hay otros elementos que dotan de importancia a su figura.

“La aportación de Lennon fue muy novedosa sobre todo en las letras, eran profundas. En un principio hablaban de un amor entre parejas pero cuando empiezan a crecer con los Beatles, Lennon se da cuenta de la importancia de que sus canciones llevaran un mensaje social, de un amor más universal”, explica.

En este aspecto fue fundamental el encuentro con Bob Dylan, a la postre premio Nobel de Literatura. Sin embargo, Lennon, a diferencia de Dylan, supo convertirse en un ícono de la protesta social de entonces y, desde la perspectiva de Chapa, fue un visionario.

Un ejemplo de esto son sus temas sobre la mujer. “Él sabía y sentía que no había paridad y había una deuda pendiente con las mujeres. Las canciones de Lennon siguen siendo actuales. Para cada acontecimiento de la actualidad hay una canción de Lennon, como ahora ‘Isolation’, que nos habla del aislamiento y de esa oportunidad que tenemos de aislarnos de todo que está sucediendo”, explica.

SUS CANCIONES

Para Chapa hay cinco o seis canciones que ejemplifican la calidad de Lennon como artista. ‘In My Life’ y ‘Al lYou Need Is Love’, en su etapa con los Beatles. En solitario apunta las canciones ‘Imagine’, ‘Woman’, ‘Power To The People’ y ‘Watching The Wheels’.

De hecho, Chapa evidencia una evolución en su etapa de solista. Relata que en la canción ‘Mother’, de 1970, se escuchan unas campanas fúnebres. El tema habla de la muerte de su madre y de su infancia solitaria. En 1980, en el tema ‘Beautiful Boy’ se escuchan unas campanas más cálidas cerrando una evolución “Lamentablemente cuando estaba en su momento más creativo es cuando es asesinado”, lamentó el locutor.

