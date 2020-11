Rinoplastia estética y funcional

En la nariz existen más de 9 estructuras susceptibles de modificar para mejorar la función

La rinoplastia por definición es la modificación de la forma de la nariz. Lo cual implica moldear la estructura interna de la nariz para que luzca de una forma bella y en armonía con el rostro. La modificación de diferentes estructuras también puede corregir y mejorar la forma en la que pasa el aire, es ahí cuando se refiere la rinoplastia funcional.

En la nariz existen más de 9 estructuras susceptibles de modificar para mejorar la función y así la calidad de vida del paciente. Esto puede ser muy interesante si tomamos en cuenta que la nariz es un órgano bastante pequeño.

Dentro de las estructuras comúnmente afectadas se encuentra: el tabique nasal o septum, los cornetes y los sistemas de válvulas nasales internos y externos, cada uno muy importante para la función de paso de aire por la nariz.

Valoración para rinoplastia

Es importante que a todos los pacientes que acuden a valoración solicitando una rinoplastia, se les haga una revisión extensa de dichas estructuras de manera clínica, fotográfica y con estudios de imagen como lo es la tomografía. Para poder realizar un diagnóstico preciso y ofrecer las técnicas más indicadas para obtener el mejor resultado tanto estético como funcional.

Cabe mencionar que, muchas personas nunca han detectado que no respiran de manera adecuada. Esto debido a que, toda su vida lo han hecho de la misma forma. Sin embargo, cuando acuden a la cita de valoración comienzan a notar que eso puede mejorar, aunque su objetivo era únicamente algo estético.

Algunos pacientes no requieren correcciones funcionales en su nariz y en estos casos la cirugía es susceptible a tardar menos tiempo en el procedimiento. Sin embargo, es importante no dar por hecho que no se requiere algo funcional sin hacer la valoración necesaria.

Relación cirugía estética y funcional

Es importante tener en cuenta que, no se debe separar la cirugía estética de la funcional, ya que, es muy desafortunado que sólo se centren en la estética de la nariz y en la mejora de esta en cuanto a los aspectos funcionales. Las rinoplastias llevadas a cabo en el Hospital Santa Rosa de Viterbo cumplen con ambos objetivos, buscando mejorar la calidad de vida del paciente.

En este procedimiento es crítico que los pacientes acudan con profesionales en el área, asegurando que los resultados sean los mejores y evitar posibles complicaciones. Para esto, los pacientes pueden consultar la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER) o llamar directamente a los teléfonos del Consejo para preguntar si su cirujano está Certificado.