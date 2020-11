‘My Sweet Lord’, de George Harrison, cumple 50 años de su aparición

La canción de George Harrison, ‘My Sweet Lord’ fue lanzada en noviembre de 1970. En ella participaron Eric Clapton y Ringo Starr

‘My Sweet Lord’ cumplió 50 años de existencia. La canción que en 1970 lanzara George Harrison se ha convertido en un himno de la espiritualidad y aunque se compuso pensando en la religión hindú, son muchas las religiones que la han adoptado.

En la grabación de este tema, George Harrison se acompañó de músicos y amigos como Eric Clapton, Ringo Starr y Billy Preston. El tema fue producido por otro ícono del rock: Phil Spector.

George Harrison consiguió con esta canción su primer número uno en su carrera de solitario. No sería el único, su disco All Things Must Pass, un álbum triple, recopilaría una serie de canciones hoy emblemáticas.

Muchos de esos temas viene de su etapa como Beatle. George Harrison fue conocido como el más místico del cuarteto y empezaba a tener varios éxitos en los discos de la banda.

George Harrison falleció en 2001. víctima de cáncer de pulmón. En 2002 ‘My Sweet Lord’ se reeditó y volvió a alcanzar el número uno.

DOCUMENTOS DE DYLAN SE SUBASTA EN 295 MIL DÓLARES

Una colección previamente perdida de documentos que pertenecieron al músico Bob Dylan alcanzó la cifra de 495 mil dólares en una subasta.

Los documentos incluían letras inéditas escritas por la estrella, cartas entre él y el fallecido músico de blues estadounidense Tony Glover, y transcripciones de entrevistas entre la pareja.

Los documentos fueron vendidos en lotes separados y fueron puestos a disposición de la casa de subastas por la vida de Tony Glover, dueño de los manuscritos.

Las entrevistas que aparecieron en 1971 refieren como Dylan decidió cambiar su nombre debido al antisemitismo. En el documento refiere que muchas personas relacionaban a los judíos como prestamistas y comerciantes.

También confiesa en esta entrevista que su canción ‘Lay Lady Lay’, que apareció en el álbum ‘Nashville Skyline’ fue compuesta originalmente por Barbra Streisand.

