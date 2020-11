Miguel Valls muestra cómo hacer dinero fácil en un libro

Magdiel Torres

En el libro ‘Cómo hacer dinero por arte de magia’, Miguel Valls ofrece conceptos sencillos y ejercicios que ayudarán a sus lectores a sincronizarse consigo mismos para atraer la abundancia. Sobre estos conceptos habló el autor en entrevista.

Para el escritor hay dos conceptos claros que deben entenderse: economía social y economía natural. El primero es variable y el segundo, invariable. La economía social es aquello que se valora en una época determinada.

Ejemplo de economía social es la preponderancia de lo digital en esta época. Las personas hoy en día tiene que familiarizarse con la tecnología digital. La economía natural son los valores de la humanidad que siempre han empleado las personas y con los que se han enriquecido.

Desde el punto de vista desde su perspectiva mística, que es la cultura Quero, una comunidad andina descendiente de los antiguos Incas, el ser humano debe ser consciente que no hay separación entre el mundo material y el espiritual. Mejor en una realidad traerá mejoras en la otra.

Otro concepto de interés es del de deuda y valor. El sistema económico en el que estamos inmersos debía colapsar porque no es organizado. Una crisis como la que trajo la pandemia era evidente. Esto se debe a que es un sistema que se maneja con base en la deuda y no el valor. Esto sucede también en nuestras relaciones.

Las relaciones pueden ser por valor: me agrada compartir con alguien, me gusta compartir con alguien. O por deuda: comparto con alguien porque siento que le debo algo. Lo mismo por el trabajo, puedo amar mi trabajo o puedo ir por deuda, porque me veo obligado a hacer. Entonces cuanto más hay deuda en una realidad, no importa en qué área, menos dinero va a aparecer en mi vida. Sin embargo, cuanto más valore las cosas que tengo dentro de mi vida y la relación que tenga sea por propio valor, más dinero vendrá. Lo mismo pasa en la economía social”, explica.