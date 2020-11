Con la canción ‘Callejera’, PeeWee honra a la mujer valiente

El tema ‘Callejera’ ya se está escuchando en todas las plataformas. En él, el artista PeeWee le canta al prototipo de una mujer con carácter

Magdiel Torres

El cantante PeeWee tiene una nueva canción sonando en todas las plataformas. Se trata del tema ‘Callejera’, una canción que versa sobre un nombre que se enamora de una mujer por su actitud ante la vida.

En entrevista, el cantante PeeWee confiesa que esta canción ya estaba escrita y producida antes de que se viniera el enclaustramiento por la pandemia. Sin embargo, debido a la incertidumbre que desató la misma, decidieron posponer sus planes de lanzamiento.

Ahora decidieron sacar el tema e iniciar con su promoción con un video que ya puede observarse en Youtube y en las redes sociales del cantante. El video también ya se había realizado antes de la pandemia.

Para el cantante PeeWee esta canción fue como un enamoramiento desde la primera vez que la escucho. “Desde el primer momento que escuché la canción a mí me encantó el concepto. De hecho ha habido canciones que no son mías, pero siento que tenía que cambiarle ciertas cosas melódicas o de la letra de la canción y este no fue el caso”, explicó.

La canción fue propuesta por su disquera, pero el cantante reconoció de inmediato a la compositora, Dani Flow. Entendió perfectamente el concepto, así como los atributos musicales de la composición.

“Habla de una mujer fuerte, entrona, que no le teme a nada y una mujer que es valiente y no se da por vencida en cualquier tipo de situación que se le pueda presentar en su vida”, dijo sobre ‘Callejera’.

En el video se muestra a una pareja que sale una noche a divertirse. La mujer es quien lleva la batuta en todo momento y quien decide a donde ir. La fiesta se prolonga hasta el amanecer.

Sobre el video, el cantante señaló que fue muy cansado realizarlo, pero que el resultado valió la pena. Se trata, según sus palabras, en un video lleno de colorido, con una gran fotografía y, en definitiva, es su video favorito.

