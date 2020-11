Francisca Valenzuela vive un reencuentro con sus fortalezas

Gonzalo Flores

Para la cantante, compositora y productora chilena, Francisca Valenzuela, la pandemia por COVID-19 ha evidenciado las grietas del sistema donde se refleja la desigualdad social.

“Como personas creo que todavía estamos examinando un poco quienes somos, qué queremos, hacia dónde vamos y la sociedad que hemos construido y creo que la pandemia y crisis sanitaria ha dejado en claro que las estructuras son muy frágiles y están muchas de ellas rotas. No sustentan ni sujetan a la mayoría de la sociedad ni a los seres humanos para que tengamos una vida digna”, compartió desde Los Ángeles, California.

A nivel personal, señaló que ha descubierto una comodidad y tranquilidad con su proceso artístico, tras más de una década de trayectoria.

“He podido refugiarme, encontrarme y entender más las cosas a través de mi creación independientemente si esa creación se vea en el espacio público o no salga a la luz, es mi proceso el poder escribir y crear. En mi carrera estaba escuchando mucho más el ruido de afuera que lo que quería hacer o quien soy, algo que me estaba chupando mucha energía vital y creo que ahora se trata de operar con mayor libertad, eso ha sido importante para también reenamorarme de quien uno puede ser como ser humano o artista”.

Pasaron seis años entre la creación de su anterior álbum ‘Tajo abierto’ y su más reciente placa ‘La Fortaleza’, tiempo en el que Francisca reconoce una evolución importante después de una etapa donde enfrentó diversas problemáticas personales.

“Nunca planee que fuera tanto tiempo, pasaron cosas a nivel personal, pasaron algunos problemas en realidad, incluso llegué a pensar que ya no iba a hacer música, entonces fue que crecí mucho en ese periodo, como persona cambié mucho, me mejoré, me reenamoré de hacer música y de ser artista, pude salir adelante un poco de esa parte personal y desde la parte creativa”, declara.