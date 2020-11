La música se apodera del ‘streaming’

LP, Vicentico, Francisca Valenzuela, El Gran Silencio, Rodrigo y Gabriela, entre los conciertos exclusivos para México para este mes

Gonzalo Flores

Los conciertos exclusivos para México y la serie ‘Irrepetible’ de Ocesa ha agregado más artistas a su calendario para noviembre y diciembre.

Además de los ya anunciados de esta semana, los españoles Love of Lesbian (6 de noviembre); el argentino Vicentico (7 de noviembre) y los australianos Wolfmother (8 de noviembre), la empresa ha sumado talento internacional de todos los estilos y géneros.

ARTISTAS QUE SE SUMAN

La cantante, compositora y activista chilena Francisca Valenzuela se une a este concepto con un emotivo concierto online el próximo jueves 12 de noviembre a las 18:00 horas. Cantará de principio a fin su más reciente disco, ‘La Fortaleza’.

Al día siguiente, el 13 de noviembre a las 21:00 horas, el cantautor dominicano y tres veces ganador del Grammy Latino, Vicente García, se presentará en un show desde el Auto Drive In del Parque Salitre de Colombia con sus ritmos caribeños, bachata, reggae y merengue.

Con 30 años de rocanrolear por las carreteras de asfalto del rock mexicano, Luis Álvarez, mejor conocido como ‘El Haragán’, ofrecerá un concierto virtual el jueves, 19 de noviembre, a las 20:30 horas.

El 21 de noviembre a las 21:00 horas, el dueto neoyorkino Sofi Tukker, regresará a México de manera virtual. ¡Vamos a la fiesta! será la consigna de esa gran velada.

Para quienes vivieron a tope la música noventera y también para los más pequeños de la casa, la cantautora Patylu se presentará dentro de la serie de conciertos. La cita es el próximo 22 de noviembre a las 12:30 horas.

El mismo día, pero a las 19:00 horas, la cantautora de origen neoyorquino y con 20 años dentro de la industria discográfica, LP, llegará al mundo del ‘streaming’ con un show denominado ‘De Los Ángeles a México’.

Por su parte, la banda argentina El Mató a un Policía Motorizado regresará al país de manera virtual con ‘La Nueva Dimensión’. Este se realizará el jueves 26 de noviembre, a las 20:30 horas.

Con una juvenil propuesta indie rock llegará también la banda estadounidense Hippo Campus. La cita para sus seguidores es el viernes 27 de noviembre, a las 21:00 horas.

El ‘raggamuffin’ de la banda regia El Gran Silencio y el ska-cumbia de los paraguayos Kchiporros, se unen en un solo show el viernes, 27 de noviembre, a las 20:30 horas.

Los ganadores del Grammy, Rodrigo y Gabriela se presentarán el próximo 28 de noviembre con lo mejor de su repertorio incluyendo los temas de su más reciente producción musical titulada ‘METTAVOLUTION’.

LO QUE SE VISLUMBRA PARA DICIEMBRE

Para diciembre, con más de tres millones de escuchas en Spotify y más de mil millones de reproducciones en todo el mundo, la banda ARIZONA se presenta el día 3, a las 20:00 horas.

Para dar seguimiento a la Noches de Metal, Here Comes The Kraken hará lo propio el día 4 de diciembre a las 20:30 horas.

Mientras que, La Lupita, una de las bandas más importantes y consentidas del rock mexicano, se presenta el sábado, 12 de diciembre a las 20:30 horas, para tocar de principio a fin su primer material de estudio llamado ‘Pa’ Servir a Ud’.