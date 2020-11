De La Tierra experimenta con sonidos latinoamericanos

El combo multinacional estrenó ‘Distintos’ y en febrero entran al estudio para concretar su tercer álbum de estudio

Gonzalo Flores / Julián Istilart

El sencillo ‘Distintos’ marca el regreso del combo latinoamericano de metal De La Tierra, luego de cuatro años de no estrenar nuevo material. Se trata de una canción donde experimentan una estructura menos vertiginosa y dejan a un lado los sonidos guturales para reflexionar sobre las raíces y el destino de una forma más melódica.

El vocalista de la agrupación, Andrés Giménez, charló con AM de Querétaro desde Argentina sobre el proceso de creación de este tema que se hizo totalmente a distancia, así como de la grabación de su tercer álbum de estudio, que está en proceso y que saldrá durante los primeros meses de 2021.

De La Tierra está conformado por cuatro amigos latinoamericanos, que actualmente son miembros de otras reconocidas bandas. El guitarrista brasileño Andreas Kisser (Sepultura), el vocalista y guitarrista argentino Andrés Giménez (A.N.I.M.A.L.), el bajista puertorriqueño Harold Hopkins (Puya) y el baterista cubano-mexicano Alex González (Maná).

AM: Con ‘Distintos’, la banda se aleja de los sonidos a los que nos tiene acostumbrados. ¿Cuál fue la razón de este cambio?

Andrés Giménez: Es una canción que con De la Tierra no habíamos hecho anteriormente. Hicimos una nueva versión de ‘Puro’ que es más acústica porque grabamos un video con cada uno desde sus casas, pero esta canción la compusimos hace unos dos años y medio como parte de lo que será el tercer disco y se trata de una canción que ya estaba concebida de esta forma, con guitarra española, mucho más tranquila y decidimos hacerla ahora en estos tiempos en los que no pudimos juntarnos todos en el estudio.

Además, recién nos dieron la fecha para entrar a grabar el disco en febrero, pero queríamos sacar algo antes y decidimos grabar cada uno en su estudio de casa, tranquilos e intentar sacar un buen sonido, y realmente quedó increíble.

AM: ¿Cuál fue el reto con el trabajo a distancia?

A.G.: Nosotros ya manejábamos el trabajo a distancia por el hecho de estar cada músico en un país distinto. No significó algo que se nos dificultó pero nunca habíamos trabajado una canción completa para editarla de esta forma, fue un desafío lindo que pudimos llevar a cabo y quedó genial.

AM ¿Cuál será el enfoque del este nuevo disco a cuatro años de la publicación de su segunda placa titulada ‘II’?

A.G.: Lo que sigue del disco es que vamos a grabar en febrero. Será muy pesado, es un disco de metal puro, pero creo que tiene algo en particular que van a escuchar y es que fusionamos muchos instrumentos autóctonos de Latinoamérica.

AM: ¿Cuál es tu opinión sobre el metal cómo instrumento para las generaciones actuales?

A.G: El metal es un sentimiento muy grande y muy puro, es imposible que no esté y que deje de existir. El metal estará siempre, más allá de los momentos gloriosos o los menos gloriosos. Es un estilo de música que va en contra de muchos parámetros ya marcados y la gente es fanática del metal. El metal tiene un aura de protección y jamás va a dejar de estar.

AM: ¿Cuál es el aprendizaje que te ha dejado ese vínculo que mantienes con las raíces latinoamericanas?

A.G.: Siempre escribí sobre lo que viví y he aprendido con mis viajes gracias a Dios tocando, siempre fui una persona de recorrer mucho las calles de los países que pude visitar con la música y ese es el mejor libro que pueda existir. Soy un luchador firme de la unión latinoamericana, de construir y reconstruir lo que otros decantan, maltratan. A mí me gusta siempre, con un mensaje positivo de la realidad, dejar en claro que Latinoamérica es una tierra hermosa plagada de sueños.

AM: ¿Cuál sería tu recomendación a los chavos que tienen su banda y que tuvieron que distanciarse por la pandemia para seguir tocando?

A.G.: Más que recomendar es decirles que nunca se olviden de amar lo que tienen y de valorarlo. Teniendo esos elementos presentes todo es posible. Creo que ese es el mensaje que tengo también de vida, más allá de la pandemia, de vivir lejos, más allá de no poder verse o más allá de tener o no tener tecnología suprema para grabar o de no poder ensayar, creo que si en verdad amas algo vas a lograr lo que te propongas. Creo que si los chavos que hoy en día no pueden grabar o practicar, no se pueden ver y estar a lo lejos comunicándose por plataformas digitales nunca tienen que perder ese amor por lo que hacen, de esa forma pueden lograr lo que quieran y podrán seguir manteniendo ese espíritu de lucha con su música a distancia.

AM: ¿Cuáles son los planes con tu otra banda?

A.G.: Vamos a entrar a grabar con A.N.I.M.A.L. después de marzo de 2021, será un disco nuevo, además de que también estamos preparando otro disco de colaboraciones de canciones ya existentes, pero con muchos artistas de Latinoamérica, pero es seguro que habrá dos discos de A.N.I.M.A.L en 2021. En el disco de colaboraciones sí hay un grupo mexicano muy importante, pero todavía no podemos decir quien es, todavía es muy pronto.