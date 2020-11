Elizabeth Álvarez muestra su gusto por la cocina

Todos los jueves, en su canal de Youtube, la actriz comparte diversas recetas, un proyecto que surgió por la interacción con sus seguidores en redes sociales

Gonzalo Flores

Elizabeth Álvarez ahora es oficialmente una youtuber, una etapa que le ha dejado mucho aprendizaje.

“Pues estamos aprendiendo, la verdad es que no lo soy (una youtuber) y me encantaría ir con la marcha y acercarme un poco a los alcances de este mundo digital”, afirmó para AM de Querétaro.

Después de haber dejado hace tres años el mundo de las telenovelas, la actriz ha comenzado un nuevo proyecto en su canal de Youtube denominado ‘Cocinando y celebrando con Elizabeth Álvarez’, donde todos los jueves, desde el pasado 22 de octubre comparte recetas de cocina con sus seguidores.

La actriz, que se ha dedicado estos últimos años al cuidado de sus hijos y familia, se mostró sorprendida de la respuesta del público, pues en sus primeros cuatro días el canal generó más de dos mis suscripciones. Para la segunda semana de transmisión había incrementado mil seguidores más.

Contó que el proyecto nace de la interacción con sus seguidores en Instagram donde comenzó a subir recetas de cocina y al ver la cantidad de reacciones decidió llevarlo de una manera más formal a Youtube.

“La verdad este proyecto es con el puro afán de compartir, de que las personas se diviertan un ratito y de que la pasen bien, pues ahora tenemos un tiempo en que podemos estar en casa y ver Youtube y otras opciones como ‘Cocinando y celebrando…’ que esta hecho para que la gente se divierta y que aprenda una receta”, comentó.

Durante su programa debut, Elizabeth preparó unas galletas de mantequilla para celebrar la noche de Halloween. Su segunda transmisión se centró en recomendaciones para colocar un altar de Día de Muertos.

Cada semana, junto a un equipo de producción y edición de video, la actriz prepara estas cápsulas, mismas que le servirán para mostrar recetas de la temporada que más le gusta como la Navidad.



“Lo que más me gusta preparar es el pavo, es lo que más disfruto cocinar porque es la gran celebración de la Navidad, los romeritos, el bacalao, toda esta comida para las grandes celebraciones es lo que más disfruto”, confesó.

En la medida de lo posible, Elizabeth señaló que durante este proyecto buscará contar con invitados que la ayuden a preparar las recetas en cada transmisión.

Además, su nueva actividad se refuerza todos los lunes, gracias a que en las transmisiones del programa ‘Hoy’, también participa con la preparación de recetas diferentes y en donde muestra esta nueva faceta dentro de la cocina.