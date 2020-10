Los testimonios del primer encuentro con una película de terror

El primer encuentro con una película de terror puede ser una experiencia desagradable que perdura en el tiempo o una anécdota digna de rememorar

Silvia Mora y Pat Maldonado

Las siguientes experiencias dan cuenta de películas de terror para maratonear esta noche de Halloween y para considerar si las ves o no, sobre todo con niños, aunque después se pueda conciliar el sueño.

PESADILLA EN LA CALLE DEL INFIERNO

(1984) Dirigida por Wes Craven.

“Yo tenía como 9 o 10 años y mis primos mayores nos obligaban a ver Pesadilla en la Calle del Infierno, donde salía Freddy, para ver si la aguantábamos. Ahora me acordé de esa sensación horrible y hasta me puse a orar.

Y como para ir al baño tenía que bajar escaleras, sentía que esa mano se me aparecía. O cuando estaba en la cama sentía que estaba detrás de mí, y que me podría tocar. Mis primos decían: ‘Estás loca, no se te puede aparecer’. Pero yo creía que sí podía.

Si ahora escucho esa cancioncita o la niña que está contando, se me enchina la piel. Es horrible. Aún hoy de adulta no la puedo ver, me da terror. Sí veo otras películas y no me dan miedo, ni tampoco la oscuridad, pero si escucho la cancioncita de esa película me da mucho miedo, hasta me pongo llorar. Creo que esa parte de mi niñez se quedó muy marcada en mí. Es una experiencia muy fea. Nadie lo sabe, mis hijos creen que tienen una mamá que no le tiene miedo a nada, pero esa película es horrible”.

Rocío Martínez.

IT

(1990) Serie dirigida por Tommy Lee Wallace.

“A mí me da miedo ‘IT’. Cuando era niña, ahora no. Siempre que iba al baño, imaginaba la escena donde sale por la regadera y que se llena de sangre la coladera. En la madrugada me daba pavor ir al baño, no prendía la luz. Ahora ya no me da miedo ir al baño en la madrugada, pero sí me traumó mucho, ya que mi hermana me obligó a verla cuando yo tendría unos 3 o 4 años”.

Daniela Zárate.

EL ENTE

(1982) Dirigida por Sidney J. Furie.

“Yo vi El Exorcista y mucho tiempo no pude dormir. También otra que se llamaba: El Ente, que era un demonio que no veías, pero que molestaba a una muchacha. Muy impresionante. Me duró el miedo mucho tiempo y la verdad no te deja ninguna experiencia agradable ver esas películas. Menos a los niños”.

Erika Brittenham.

LOS PÁJAROS

(1963) Dirigida por Alfred Hitchcock

“Recuerdo que fui a ver ‘Los pájaros’ con mis papás en el cine. Había una programación especial, me parece. Era muy niño y recuerdo una sensación de angustia y de extrañeza por los ataques de los pájaros. Desde entonces no he vuelto a ver a las parvadas sin acordarme de las imágenes de esa película. En su momento me dio miedo, por supuesto. Pero ahora es tan solo un recuerdo de esa época.

Magdiel Torres

EL EXORCISTA

(1973) Dirigida por William Friedkin.

“A mí me trauma El Exorcista, pero porque la vi cuando era muy chiquita y al día siguiente tembló. Fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985, y como se azotaban las puertas, yo pensaba que era el Exorcista. Yo ni idea de que estaba temblando en la Ciudad de México. Para mí todo eso era el demonio el que estaba haciendo eso, estaba espantadísima. Salimos como pudimos de la casa y al ver a una de las vecinas hincada, llorando y los autos moviéndose y ‘chocando’ estando estacionados unos con otros… no bueno, para mí eso era: ‘el demonio llegó’. Qué risa me da ahora”.

Alhelí Lara.

