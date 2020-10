Combo internacional en streaming este fin de semana

Las bandas Nothing But Thieves, The Midnight, The Mummies y los DJ’s Patrick Miller y Deadmau5 son parte de la serie ‘Irrepetible’ con conciertos exclusivos para México

Gonzalo Flores

Un combo internacional llegó desde hoy y hasta el próximo 1 de noviembre como parte de la serie ‘Irrepetible’ que Ocesa ha preparado durante la pandemia por COVID-19. Las transmisiones se realizarán a través de la plataforma Ticketmaster Live.

THE MIDNIGHT (30 OCTUBRE)

La banda de synthwave compuesta por el cantante y compositor Tyler Lyle y el productor, compositor y vocalista danés Tim Daniel McEwan, The MIDNIGHT, también se suma a los conciertos exclusivos para México. Esto sucederá el viernes, 30 de octubre, a las 20:30 horas.

El pasado 10 julio de 2020, la dupla californiana lanzó su nuevo disco, tercero de estudio, titulado ‘Monsters’ del cual se desprenden cuatro sencillos: “America online”, “Deep blue”, “Dance with somebody” y “Prom night”.

La mayoría de las canciones de este álbum profundizan en temas de romance, amor perdido, nostalgia, angustia y la agitación de ser un adolescente fusionado con un sonido synthwave muy al estilo de la década de los 80 y con un toque de dance pop moderno.

PATRICK MILLER (30 OCTUBRE)

Los sonidos electrónicos marcados y simplificados del High Energy unidos a otros ritmos como el Italo disco y el Eurotrash, harán de la noche del viernes, 30 de octubre, una verdadera explosión de dinamismo rítmico, todo bajo la producion de Roberto Devesa.

Las noches bajo el hechizo de Patrick Miller tienen un carácter mitológico. Con un gran despliegue tecnológico en el que salen disparados de los estrobos colores primarios y secundarios, Patrick Miller se presentará con su equipo para ofrecer un gran espectáculo que mezcla los ritmos de los 80, sobre todo el High Energy con música de Giorgio Moroder, Divine, Donna Summer, Limahl y Yazoo entre otros.

THE MUMMIES (31 DE OCTUBRE )

The Mummies, una de las bandas más influyentes y populares de la escena garage rock mundial, es otra de las propuestas que llegan al streaming este fin de semana y qué mejor día, que el Día de Brujas. La cita es el sábado, 31 de octubre, a las 19:00 horas y tenemos cortesías para los lectores de AM de Querétaro. Atentos a la dinámica en Facebook.

Para esta noche, el cuarteto oriundo de San Bruno, California, dará una excelsa cátedra de lo que es energía, potencia, rudeza y buena música sobre el escenario. Sus fans mexicanos escucharán grandes clásicos como “Your ass (is next in line)”, “The fly”, “I can’t wait”, “Rosie”, “Dog meat”, “I don’t like it”, “Just want more dance”, entre otras.

Ataviados con su ya característico atuendo de momia, Trent Ruane (órgano y voz), Maz Katthua (bajo), Larry Winter (guitarra) y Rusell Quan (batería), harán un recorrido sonoro por sus más de dos décadas de trayectoria desde su origen en 1988.

DEADMAU5 (1 DE NOVIEMBRE)

Los singulares beats de Deadmau5 llegarán a México de manera virtual el próximo 1 de noviembre a las 21:00 horas. La transmisión se realizará desde un desde un Autocinema en Chicago.

Este singular productor de música electrónica, DJ y músico canadiense, Joel Thomas Zimmerman mejor conocido como Deadmau5 es el creador de una variedad de estilos dentro del género house, así como de otras ramas de lo electrónico, incluido el tecno. Al la fecha ha recibido seis nominaciones a los premios Grammy por su trabajo.

Es conocido por hacer sus presentaciones usando una máscara de cabeza de ratón (llamada mau5head), cuya forma creó cuando aprendía a utilizar un programa de gráficos 3D. Esta máscara ha aparecido en diferentes colores y diseños, y se ha incluido en las portadas de la mayoría de sus álbumes.