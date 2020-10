México, como un primer amor para la banda ibérica 

Love of Lesbian alista su concierto exclusivo para los mexicanos denominado “Para México… Donde solíamos gritar” para el 6 de noviembre

Gonzalo Flores

México es sin duda un país por el que Love of Lesbian siente un cariño muy especial.

Aunque han tocado en otros países de Latinoamérica, el vocalista Santi Balmes reconoce que nuestro país “es nuestro primer amor en Latinoamérica y eso no se olvida”.

“Ya hemos estado en estos países como Argentina, Chile o Colombia y de todos tenemos recuerdos increíbles. Lo que pasa es que México siempre ha estado un poco por delante de todos. Primero por la cantidad de público que tenemos y segundo, porque fue el primer amor dentro de Latinoamérica y eso no se olvida. Ahí eclosionó todo en México. Es un sitio que ya tenemos en cuenta desde el minuto uno. Cosa que en los primeros discos no sucedía. Pero a partir de la primera vez que fuimos era una historia que supimos que iba a perdurar en el tiempo”, contó.

Han pasado dos años de sus últimas presentaciones en el país, por lo que la banda de indie rock ibérica con más de 20 años de trayectoria alista su regreso de manera virtual para beneplácito de sus seguidores.

Santi Balmes, vocalista de la agrupación, comentó en charla exclusiva desde Barcelona, que ahora el streaming son “formas desesperadas y creativas para mantener el contacto. Para decirle a los mexicanos que no nos hemos ido, que aún estamos ahí”.

Junto a Julián Saldarriaga (guitarra y voz), Jordi Roig (guitarra y teclados), Oriol Bonet (batería y programación), Santi platicó que decidieron poner a consideración de sus seguidores la lista de las 12 canciones que interpretarán la noche del 6 de noviembre a las 20:30 horas, a través de la plataforma Ticketmaster Live. Una situación que ha generado sorpresas por los temas que han sido solicitados.

LA DINÁMICA

“Nos hemos llevado algunas sorpresas en referencia a las canciones, pues aparece una que no está en ningún disco y la que pensamos que había pasado desapercibida y resulta que aparece en la mayoría de los playlist de los fans. El tema se llama ‘Incondicional’. Ahí esta la gracia del asunto porque como banda piensas que conoces al público y te llevas una sorpresa”, aseguró.

Para el concierto denominado “Para México… Donde solíamos gritar”, por ahora, los preparativos han sido únicamente a distancia entre los músicos, derivado de la intensidad de contagios de COVID-19 que todavía se presentan en España. Sin embargo, se reunirán un par de días antes del show para un ensayo presencial y dejar todo listo para su encuentro con el púbico mexicano.

“México le ha dado la oportunidad de ver al grupo desde otra perspectiva. Cuando eres un grupo que toca en su propio país puedes tener una percepción y conciencia de ti mismo que puede llegar a ser limitada, hasta que vas a otros países del mismo idioma y te das cuenta de la diferencia de percepción e intensidad del público. Creo que nos amplió la dimensión que teníamos de nosotros mismos”, afirmó.

Además, la pandemia tomó a Love of Lesbian a la mitad del proceso constructivo de la que será su nueva placa discográfica y a la que han podido perfeccionar por el tiempo que han tenido en el confinamiento. No obstante, todavía no incluirán nuevos temas en su concierto para los mexicanos.

MT