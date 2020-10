Lleva Greta su protesta contra el cambio climático, al cine

MPH

La historia de la joven activista que inició, con la lectura y su interés en la ciencia, mucho antes de que el 20 de agosto de 2018 decidiera manifestarse en las calles de Suecia, se narrará en la pantalla grande con el título: “Yo Soy Greta Thunberg”.

It’s time to #FaceTheClimateEmergency

This is our open letter and demands to global leaders, signed by thousands of activists, scientists, representatives of civil society influencers.

We’ll keep collecting signatures and urge everyone to sign & share

->https://t.co/jq0Pwp5KZc pic.twitter.com/fNVhoTXUOj

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 16, 2020