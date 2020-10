La Cervecería Hércules ofrece un ambiente seguro y relajado

La Cervecería Hércules es un espacio ideal para disfrutar de una tarde pintoresca con amigos o familiares. Es obligatorio usar cubrebocas

Pati Maldonado

Volver a verse entre mejores amigos o salir en pequeños grupos en familia con todas las medidas sanitarias requeridas, para comer y conversar al aire libre, es un buen motivo para visitar el Jardín de Cerveza Hércules, en Santiago de Querétaro.

Es una zona con estricto cuidado de sana distancia y lavado de manos. Desde el ingreso en auto o a pie, es indispensable portar correctamente el cubrebocas. Ni choferes de entrada por salida pueden accesar al lugar si no llevan uno puesto. Esto es muy importante considerarlo. Luego de pasar por la estación de lavado y ponerse desinfectante para manos además de tomar la temperatura (y que no sea mayor a los 37.3 ºC) con termómetro infrarrojo, los meseros asignan el espacio ideal en el que se mantiene la sana distancia.

El menú es muy amplio en ofertas gastronómicas, como en casi todos los restaurantes a los que ya se les permite cerrar hasta las 23:00 horas de la noche. A través de un código QR con la ayuda de la cámara del móvil e Internet se puede leer la carta. También está a la vista de todos en pizarrones. En todo momento hay gel antibacterial disponible para los comensales. Como sugerencia, el pago con tarjetas bancarias es ideal.

October Fest particular

En este jardín de 4 mil m2, que antes fue una fábrica de cerveza, de hecho su nombre completo es: El Jardín de Cerveza de la Compañía Cervecera Hércules es un buen espacio para brindar con cervezas artesanales y comerciales.

Pasa una tarde pintoresca

“Probamos las mejores pizzas y escuchamos la mejor música. Muy buen servicio, son súper atentos y el lugar es muy cómodo. Dan agua para beber en todo tiempo, están muy al pendiente de las mesas. El diseño y los detalles de cada rincón lo hacen muy interesante porque quieres conocerlo todo. Los baños están limpios”, Samantha.

“Parecería complicado llegar si no se conoce la colonia pero nada imposible; digno de un mágico rincón en la ciudad. Recomiendo la pizza Margarita”, Sofía.

Platillos suculentos con ingredientes locales

Hamburguesa con queso provolone y jamón serrano, lechuga orejona sellada a las brasas con aderezo de anchoas y parmesano, pizza Mediterránea con baba ganoush (puré de berenjena), corazones alcachofa y aceitunas Kalamata, verduras frescas a las brasas en aceite de ajo, aguachile y tabla de quesos queretanos.

¡Para sedientos!

Pregunta por las cervezas 100 por ciento queretanas. Recomendable la clásica cerveza “West Coast IPA” o la “Summer Ale”, cremosa y nitrogenada.

¡A tomar en cuenta!

No es un sitio ‘pet friendly’ y no opera bajo reservaciones. Por el momento no hay recorridos para conocer la historia de la cervecería, el área de juegos infantiles no está disponible y el almacén virtual sigue operando para servicio de bebidas a domicilio en: www.almacenhercules.mx.

El jardín Hércules se ubica a 7 km del Centro Histórico, siguiendo la ruta del Acueducto. Está abierto de martes a sábado de 14:00 a 23:00 horas y el domingo, de las 14:00 horas a 20:00 horas. Las rutas de transporte que pueden usarse son la 5, 37 y F. Para más información comunicarse a 4424036140 o al correo, info@cervecerahercules.com.