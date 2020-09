Dedican mural a Chadwick Boseman en Disneyland, California

En el parque de atracciones Disneyland, California honraron la memoria del actor Chadwick Boseman con un mural, en el que se le ve haciendo la señal de “Wakanda Forever”, a un niño que porta una máscara de superhéroe a su lado.

El mural, que fue titulado como “King Chad” es creación del artista Nikkolas Smith, quien dio unas palabras en Downtown Disney.

“Este es mi tributo especial al Rey Chad. Es un momento de círculo completo para mí: mis dos últimos proyectos como Imagineer de Disney el verano pasado fueron trabajar en el proyecto del Hospital de Niños y en Avengers Campus. Para millones de niños, T’Challa era una leyenda más grande que la vida, y no había nadie más digno para llenar esos zapatos que Chadwick Boseman. Estoy muy agradecido de poder honrar la vida y el propósito de Chadwick de esta manera. Estoy agradecido con la familia Disney por apoyarme tanto en mi viaje como artista”, compartió Nikkolas Smith, el ilustrador y artista, en sus redes sociales.

My #KingChad tribute is now on display at Downtown Disney. I'm so thankful to be able to honor Chadwick’s life and purpose in this way. I am grateful to the @Disney family for being so supportive of my journey as an artist.

🐾✨ #LongLiveTheKing

#WakandaForever @Disneyland pic.twitter.com/jbav7ItqA7

— NIKKOLAS (@4NIKKOLAS) September 24, 2020