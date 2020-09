Estos artistas internacionales estarán en conciertos ‘Irrepetibles’

The Neighbourhood este jueves y en octubre Future Islands, Andrew Bird y Los Pericos, en exclusiva para México a través de la plataforma Ticket Máster Live

Gonzalo Flores

Son cuatro artistas internacionales los programados en las próximas semanas dentro de los conciertos en línea de la serie ‘Irrepetible’ que la empresa Ocesa realiza como alternativa para enfrentar las afectaciones por la pandemia por COVID-19 que no permite conciertos presenciales.

La banda californiana The Neighbourhood se presentará este jueves, a las 20:30 horas, con un concierto exclusivo para sus seguidores mexicanos. Jesse James Rutherford (voz), Jeremy Freedman y Zach Abels (guitarras), Michael Margott (bajo) y Brandon Fried (batería), presentarán por primera vez su nuevo disco ‘Chip Chrome & The Mono-Tones’.

Esta placa discográfica, la cuarta en su cuenta, será lanzada el 25 de septiembre, un día después de su presentación para el público mexicano con el que ya tiene un fuerte vínculo tras sus conciertos en el Plaza Condesa en 2017, en el festival Corona Capital en su edición de 2018 y en el Pepsi Center WTC en 2019.

Por otro lado, la banda originaria de Baltimore, Future Islands, lanzará el 9 de octubre su sexto álbum de larga duración, ‘As Long As You Are’ y por ésta razón escogió a México para realizar su único espectáculo de 2020. Será a las 21:00 horas.

El 2020 será el primer año desde 2008 en que la banda no saldrá de gira. Sin embargo, para este único concierto se prepara una transmisión completamente en vivo denominado ‘A Stream of You and Me’ el cual se filmará en Maryland y cuentan con un espectáculo de luz creado por el artista de luces Pierre Claude que ha colaborado con The Strokes, Phoenix y Gesaffelstein. La transmisión será dirigida por Michael Garber.

Para el viernes 16 de octubre a las 20:30 horas, el multiinstrumentista, cantante y compositor estadounidense, Andrew Bird se suma a los conciertos exclusivos para el público mexicano a través de la plataforma Ticketmaster Live.

Será la primera vez que su exitoso álbum ‘The Mysterious Production of Eggs’ se toca en vivo de forma íntegra. La producción ha sido catalogada como uno de los trabajos fundamentales de Bird ya que marcó el rumbo de su carrera hacia sonidos más eclécticos dentro de la corriente del indie-folk.

También el 16 de octubre, a las 20:00 horas, desde Argentina, Los Pericos, se suman al catálogo de los conciertos streaming. Considerados como los máximos exponentes del reggae rock argentino con más de 30 años de trayectoria, presentarán su show ‘Asado con amigos’ donde desfilarán éxitos como ‘Runaway’, ‘Pupilas lejanas’, ‘Complicado y aturdido’ o ‘Mucha experiencia’, entrelazados con las anécdotas acumuladas en su carrera.