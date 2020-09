Exponen intimidad del teatro en ‘Inicio de Sesión 2’

Humberto Busto y Ximena Escalante comparten cómo trabajaron el experimento que les permitió mostrar al público la realización de una lectura dramática

Giovanna Cancino

La dramaturga Ximena Escalante platica su experiencia durante Inicio de Sesión 2, la cual tendrá su última función mañana, con la participación de Maurico Ochmann y Adriana Llabrés, bajo la dirección de Lorena Maza y Enrique Singer. El texto es de Conchi León.

Escalante tuvo la encomienda de escribir para Marimar Vega y Dolores Heredia, quienes trabajaron por primera vez juntas en una modalidad a distancia.

“Ambas anhelaban trabajar juntas y pensé: ¿qué pasaría si las pongo en una situación complicada y difícil, compitiendo por un trabajo? Aquí están haciendo algo que desean hacer, pero qué tal si las tuviera en competencia”, compartió la también directora de escena.

Agregó que fue muy inspirador escribir para ellas e imaginárselas. “Cuando escribo mis obras, mis personajes me pertenecen a mí, no tienen cara pero ahora, al tener la cara de las actrices para describir a los personajes, fue muy fascinante”.

Para Ximena, la mayor complicación fue el tiempo, ya que debía ser una obra de 10 minutos de duración, pero reconoció que las y los actores se enfrentan a un panorma distinto, pues se exponen a una audiencia que opina y hace preguntas.

Inicio de Sesión 2 permite al espectador ser testigo de las primeras lecturas de un libreto y de cómo van tejiendo las intenciones y las pautas para la interpretación en un escenario. Además de que los actores conocen minutos antes a sus personajes.

Para el actor Humberto Busto fue una grata experiencia compartir una sesión con Benny Ibarra, trabajar con un texto de Maribel Carrasco y que el público conozca más el teatro.

La invitación es para que el espectador, amante del teatro, pueda entender cómo trabajamos para acercarnos al texto, a los personajes y objetivos de la puesta en escena”, reconoció el actor en una entrevista telefónica desde Colombia.

También dijo que es de valientes mostrar la vulnerabilidad del teatro. “Implica estar en ese terreno desconocido, en donde apenas se está imaginando el imaginario de la obra y que es un proceso muy íntimo, con muchas dudas, que tiene riesgos, pero que acerca de una manera mucho más humana y sincera al proceso creativo y artístico del teatro”. Tanto a Ximena como a Humberto les ha sorprendido la manera en que han revolucionado el consumo del entretenimiento.

Por un lado, tengo un dolor al ver a los actores y al director no poder estar en el escenario. Pero para los escritores, el confinamiento ha sido benéfico. Yo he podido culminar proyectos pendientes y he estado muy concentrada y atenta”, confesó.

“Es extraordinario y placentero ver la cantidad de acciones ‘online’ que se están haciendo. Me he vinculado en un par de proyectos y he dirigido a distancia con otros artistas”, opinó Humberto Busto.

Por último, Ximena Escalante consideró que “el streaming va a seguir, y hay mucho que descubrir, pero una vez que las puertas de los espacios teatrales se abran, qué ganas de volver y estar en contacto con las personas”.