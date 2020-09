Happy Harry es un sistema que apuesta por disfrutar la vida 

Arantza Zavala y Diego Jasso desarrollaron Happy Harry, una filosofía para ayudar a las personas a disfrutar más de la vida

Francisco Pérez

Diego Jasso y Arantza Zavala son los responsables detrás de ‘Happy Harry’, una forma de vida que ha crecido desde hace algunos años y que hoy, en plena pandemia, ayuda a diferentes personas a disfrutar, enfrentar los problemas y difunde la ‘buena onda’. Los creadores de Happy Harry aseguran que su idea no busca que las personas vivan felices, simplemente pretenden ayudar a disfrutar lo que en ocasiones parece rutinario.

Lo podemos llamar como una metodología. No una metodología de felicidad, sino más bien para disfrutar de todo lo que se les presente”, asegura Diego Jasso sobre este estilo de vida.

Happy Harry entiende que la vida no es perfecta y que la vida no va a ser color de rosa y sonrisas todo el tiempo, como manifiestan sus creadores. Aseguran que es imposible que una persona viva de esa forma. Sin embargo, para ellos existe una forma de aprender a vivir de una mejor forma. En palabras de Diego Jasso, se puede disfrutar de la vida todo el tiempo. “Estamos convencidos de que las cosas buenas y malas se pueden disfrutar”.

“Algo bueno que te pasa el día de hoy, disfrútalo muchísimo porque corres el riesgo de que no lo vuelvas a vivir. No va a ser igual, si hoy lo disfrutas estarás haciendo bien, porque aunque sea la misma cosa puede que mañana no sea igual”. Para Happy Harry en las cosas malas o negativas de la vida también se puede encontrar disfrute. Esto simplemente porque es en donde el ser humano saca lo mejor de sí mismo para tratar de revertirlo.

Arantza Zavala, cocreadora de Happy Harry, narró la historia de cómo nació esta filosofía de vida. La idea surgió de un problema, ella se encontraba un tanto infeliz con su rutina laboral diaria, por lo que quería un cambio. Sentía la necesidad de modificar esta parte profesional de su vida. Entre ella y su esposo Diego, diseñaron un plan para solventar los gastos del hogar ante una posibilidad de que ella dejara su trabajo.

Tratamos de levantar este proyecto. Empezamos a investigar, a leer, a llenarnos de información para sustentar la idea de llevar un proyecto a las empresas con el que los empleados pudieran ser más productivos, tengan mejores resultados, disminuir la rotación de personal. Todo basado en estudios sustentados sobre la felicidad”, comenta Arantza Zavala.

Diego y Arantza han trabajo mucho en desarrollar una metodología que sea asimilada por cualquier persona. En el camino encontraron a otros colaboradores. Juan Pablo Beguerisse y Alejandro Juárez, quienes habían trabajado con la metodología de Lego Serious Play. La mancuerna rindió fruto y encontraron la manera de difundir ambas filosofías en talleres para empresas y particulares.

El mundo de hoy tiene problemas de sobra, tiene una crisis que ha mermado la economía mundial, la salud, la vida. En este caótico 2020, los creadores de Happy Harry han sido felices y han disfrutado de situaciones y momentos que otras personas han calificado de críticos o catastróficos. No es fácil disfrutar de la vida, de lo bueno y lo malo, pero es vital hacer el esfuerzo, en ello estará la posibilidad de cambiarle la cara al mundo y tratar de crear un mejor escenario para vivirlo.

