Jaime Kohen le canta a un desamor de manera positiva

Jaime Kohen estrena el tercer sencillo de su nuevo material discográfico titulado ‘Otros Labios’. También trabaja en una presentación vía ‘Online’ para octubre

Giovanna Cancino

Jaime Kohen continúa revelando canciones de su nuevo material ‘Espejos’, el tema más reciente es ‘Otros Labios’. En mayo lanzó ‘Gigante’ y luego ‘Mar de sábanas’.

“’Otros labios’ es una canción de desamor pero propositiva. Quiero hacer canciones que toquen esas emociones de desamor pero desde un lugar propositivo. Es una canción agridulce porque es desde el momento en el cual ya trabajaste e integraste a una persona que ya superaste y te encuentras a alguien nuevo en quien te puedes reconocer, en otros labios”, compartió para este medio.

Jaime desea transmitir con esta canción que el amor no se halla en una sola persona o que otra nos complementa.

“El amor siempre se renueva, siempre está disponible, siempre se regenera y cuando una relación te dio lo que te tenía que dar duele y vives en luto y demás, pero lo integras, agradeces a esa persona que se apareció en tu vida y te mueves, de eso trata está nueva canción”, dijo.

El video ya está disponible y pronto lanzará una versión acústica. Asimismo, el cantante adelantó que prepara un concierto vía ‘online’ el 24 de octubre.

“Estamos definiendo varias cosas a mí me encantaría que ya haya gente presencial, y se pueda hacer virtual para los que no estén aquí … pero los que están en la CDMX , a mí me encantaría que vengan, que nos abracemos, que volvamos a compartir música”, compartió.