Ariel Vargassal presenta nueva exposición en pro del ambiente

Ariel Vargassal expone en Santa Mónica en Estados Unidos “FÁBULAS del Desplazamiento Emocional y Físico”

Giovanna Cancino

El mexicano Ariel Vargassal, uno de los artistas plásticos destacados en Estados Unidos, platica para este medio sobre su nuevo trabajo en conmemoración del Día Nacional de la Fauna Silvestre en Estados Unidos.

La exhibición de arte titulada “FÁBULAS del Desplazamiento Emocional y Físico” se exhibe desde el 4 de septiembre en la galería de arte Building Bridges Art Exchange (BBAX) en Santa Monica, CA. La exhibición estará disponible al público por un mes con previa cita, siguiendo todos los lineamientos de distanciamiento social que marca la ciudad.

La colección habla sobre el cambio climático y todo lo que se desencadena con este problema, como el desplazamiento global de especies, de seres humanos, de todo. La inmigración animal es muy común cuando hay un cambio climático, porque necesitan moverse para sobrevivir, pero eso no significa que los humanos no podamos hacer lo mismo. Si no hay recursos o se empiezan a acabar, va ocurrir que nos tengamos que mover o seguir migrando o buscar nuevas formas de vida”, dijo el artista.

Para quienes se encuentren en otros países, como es el caso de México, el trabajo de Ariel se podrá disfrutar virtualmente en la página de la galería, https://www.buildingbridgesartexchange.org/upcoming.

FÁBULAS, consta de 12 pinturas originales de Vargassal y una instalación de arte interactiva en colaboración con el artista Scott Riddle. Este material va en línea con lo más reciente del mexicano. En cada pintura, Ariel muestra a un animal extinto o en peligro de extinción y la instalación de arte interactiva “BEE-CAREFUL with our planet” gira en torno a las abejas.

Ariel comparte que cada que realiza una nueva colección le gusta tomar como punto de partida algún tema sociopolítico, “soy un artista pero soy un comentarista social, creo que es muy importante en el arte plasmar nuestras realidades como sociedades. Es lo que me gusta, retratar mi realidad y este momento que estamos viviendo se me hace muy importante no parar de tomar conciencia como lo es el cambio climático”.