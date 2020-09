Integrantes de Hello Seahorse! crean podcast

Los músicos Denise Gutiérrez y Alonso Arreola, comparten sus vivencias durante la pandemia de COVID-19 todos los domingos

Gonzalo Flores

La cantante Denise Gutiérrez y el bajista Alonso Arreola han unido una vez más sus talentos, esta vez a distancia, a través del podcast ‘De bajo a voz’ como una forma de reinventarse y hacer que el tiempo del confinamiento que provocó la pandemia por COVID-19 sea más productivo.

La voz de Hello Seahorse! compartió con AM de Querétaro que fue a raíz de las charlas telefónicas entre ella y Alonso, que surgió la idea de crear un podcast semanal dominical que ya estrenó su primera entrega el pasado fin de semana y no pretende terminar, aunque llegue el fin de la pandemia.

Son registros de dos personas que están viviendo una pandemia en el 2020 y en ese sentido muchas personas se han podido identificar con lo que hablamos, es algo con lo que queremos seguir adelante porque sabemos que hay mucho que recorrer y en algún momento lo haremos juntos en el mismo espacio pero queremos seguir por mucho tiempo más, mejorarlo cada vez y tal vez en un futuro tengamos invitados”, afirmó.

Denise aseguró que por ahora es un reto el trabajar a distancia, como parte de la reinvención que produjo la etapa de confinamiento. Una etapa de encierro que para la cantante ha sido emotivo al ver la adaptación y reinvención de sus compañeros músicos para sobrevivir, pues la música fue una de los sectores más afectados por la presencia del virus SARS-CoV2.

De las cosas más bonitas que he vivido en estos meses es ver como la música sigue adelante, como los compañeros siguen adelante, como hemos desde aprendido a hacer conciertos en línea que no es nada fácil, tocar, interpretar y presentarse para un público que no está físicamente frente a nosotros pero que sí está del otro lado de la pantalla, hasta ahora los auto conciertos. Para mí ha sido muy emotivo ver como salimos adelante, como nos adaptamos porque queremos sobrevivir, no nos queremos morir en el camino”, comentó.

En su caso, a diferencia de Alonso que tiene un estudio en casa, para Denise este podcast le ayudó a crear su propio estudio desde donde también realiza y colabora con otros proyectos.

Para Hello Seahorse!, que ya tuvo dos presentaciones vía streaming, ha trabajado en nuevas canciones, además de que con su pareja está a punto de estrenar temas con su proyecto MexFutura, por lo que el tiempo de confinamiento ha sido de mucha productividad para la cantante. Además, son ellos mismos los encargados de producir las cortinillas y viñetas que visten su trabajo.

Gracias a más de 10 años de amistad entre ella y Alonso, es que se creó el podcast ‘De bajo a voz’, el cual también tendrá un fin altruista, pues se decidió que las ganancias por las descargas sean dirigidas para asociaciones que atiendan el maltrato animal así como al activismo educativo de México.

Así, cada domingo Gutiérrez y Arreola entregarán episodios de este trabajo donde hablan de música, literatura, cine, gastronomía y los temas que los inquietan como seres humanos, además de aderezar con interpretaciones musicales con sus instrumentos -bajo y voz- para acompañar al escucha en las reflexiones sobre la época que se vive actualmente. Sus transmisiones se realizan a través de la plataforma Patreon.