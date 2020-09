Poniatowska da un poco de sí misma al hay festival

Elena Poniatowska cerró las charlas con autores en el Hay Festival de Querétaro con temas como el arte, la cultura y los indígenas

Los indígenas son los dueños de México, dijo Elena Poniatowska a una pregunta específica en el Hay Festival. Luego reflexionó sobre el racismo en México. Un racismo extraño porque es un racismo del mexicano hacia lo mexicano.

En un formato en que la pregunta ya estaba formulada de antemano, Poniatowska apareció en un espacio íntimo respondiendo puntualmente a preguntas sobre el arte y la cultura en la pandemia, sobre su experiencia personal en la cuarentena, su libro ‘La noche de Tlaltelolco’, el medio ambiente y cómo mejorar el mundo indígena.

Sobre sí misma y su trabajo en tiempo de pandemia, recordó que era periodista y agregó que este domingo aparecerá una entrevista que le hizo al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.

De la misma manera opinó cuando se le cuestionó sobre su libro ‘La noche de Tlaltelolco’, quizá su libro más leído. Fue entonces que mencionó que también había escrito otras cosas. “Sucedió hace más de 40 años. Es muy fácil para mí que se acerque la gente y me cuente. Soy recepcionista de muchísimas historias, de muchas tristezas y muchas alegrías. Se oye cursi, pero así es. La masacre del 2 de octubre me remite a la tragedia, pero he escrito otros libros y espero seguir haciéndolo por 20 años más. Aunque ya tengo 88”, dijo.

En esa capacidad de ser recepcionista de historias basó su trabajo como escritora y como periodista. El encierro no fue obstáculo para el oficio, dijo, pues muchos escritores incluso buscan el encierro porque lo ansían.

LOS INDÍGENAS

Sobre los indígenas en México, dijo que siempre habían sido un sector maltratado, a pesar de ser en realidad los dueños de México. “Ahora tenemos un presidente que privilegia a las culturas indígenas ante el rechazo de intelectuales e instancias culturales que ya no reciben el dinero que recibían antes porque ahora está destinado a las culturas originarias”, señaló.

Reconoció, sin embargo, el trabajo de algunos intelectuales que se han preocupado por esta cosmovisión. Este es el caso de Miguel León-Portilla o de propio Eduardo Matos Moctezuma.

Sobre esta entrevista, dijo, la pandemia no fue impedimento, pues aun con cubrebocas las palabras son audibles: “Uno puede perder la cara y preguntar cualquier cosa, hasta lo que el Diablo te dicta” dijo con una sonrisa.

Con la charla de Poniatowska el Hay Festival concluyó su programa de autores. Poco después se presentó Concierto del Cuarteto Piatti para, con un programa variado que incluyó música popular y clásica, dar por terminado el festival.

