Julieta Venegas da un ‘show’ íntimo desde Argentina

Julieta Venegas dio cátedra desde su casa en Argentina de su voz, dominio de instrumentos musicales y su sensibilidad al componer canciones, durante su presentación en el Hay Festival Querétaro Digital 2020.

La artista mexicana, compartió varios de sus éxitos tocando la guitarra, el acordeón y el piano, uno de ellos fue el tema ‘Mujeres’, el cual dijo escribió hace poco, al conectar con todas las mujeres que salieron a marchar y a hacer escuchar su voz.

La escribí cuando empecé a ver a las mujeres marchando en México, me conmovió un montón verlas desde Argentina, me dolió mucho no poder estar ahí”. “Me dolió ver cómo se reflejaba en los medios, cómo reducían el tema de sus protestas al decir que lo que hacían era vandalismo”.