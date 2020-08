Mercedes Salazar, interpreta en la serie ‘La Reina de Indias y El Conquistador’ a Inés López, una mujer que participó en la conquista

Magdiel Torres

Mercedes Salazar nos cuenta cómo fue darle vida a ‘Inés López’, personaje de ‘La Reina de Indias y El Conquistador’ una serie de Netflix que relata la conquista del atlántico colombiano.

Para Mercedes, lo que más le costó de su personaje fue le racismo común en el siglo XVI y que ‘Inés López’ experimenta. “Hubo momentos en donde me sentí muy distanciada de Inés, con respecto al recelo que ella muestra hacia la cultura indígena. En eso, no podemos ser más distintas y como actriz, empatizar con algo así me supuso un gran reto”, confiesa.

Pero hubo otros momentos en que la empatía fue total. El personaje cobra relevancia al ser esas mujeres que siguieron a sus maridos en la aventura de la conquista.

Me siento conectada a Inés por el gran coraje y valentía que siempre muestra para salir adelante. Aún en las situaciones más adversas. Cuando Alberto de Heredia, su esposo, se pierde en la selva, es ella quien tendrá que sacar adelante a su hijo. Ser madre cabeza de familia ya es en sí una odisea, y aún más si estamos hablando del siglo VXI”, explica.

Para López esta serie representó un reto al tratar un tema de época. Una obra de estas característica exige a productores y actores un trabajo arduo de investigación que la serie muestra con profesionalismo.

Es una responsabilidad muy grande, sobre todo cuando buscamos representar de la manera más fidedigna posible cómo se vivía en esa época y para lograrlo hay que cuidar hasta los más mínimos detalles: desde el vocabulario empleado hasta el lenguaje corporal, la gestualidad e incluso el caminar que se ven modificados al llevar ese maravilloso vestuario de época”, afirma la actriz.

Por otro lado, la serie muestra las problemáticas que tenían las mujeres en esos tiempos, sobre todo Salazar, que tiene que hacerse cargo de su familia una vez que su marido se pierde en la selva.

La producción muestra con locaciones maravillosas del Atlántico colombiano que hoy en día son reconocidas por su belleza e historia como la Sierra Nevada de Santa Marta, Santa Fe de Antioquia y el Río Magdalena.