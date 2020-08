El teatro se reinventa para subsistir en tiempos de pandemia

El teatro se reinventa debido a que por la contingencia se ha mudado a las vías digitales, pero algunos se pregunta si esto es realmente teatro

Magdiel Torres

El teatro, se sabe, es una experiencia entre el texto, quienes lo interpretan y quienes reciben el mensaje. Para reproducir esta experiencia es indispensable la presencia real y tangible de los elementos. Con la pantalla de por medio se coloca una barrera que, por lo tanto, transgrede la experiencia y no hay teatro.

En tiempos de pandemia, sin embargo, no hay otra opción. Dramaturgos, directores y actores concuerdan que este tipo de manifestaciones de teatro por vía streaming no es teatro, pero es un sucedáneo aceptable para que este no desaparezca.

El dramaturgo David Olguín equipara esto con una antigua costumbre del teatro antiguo en donde se dejaba una luz encendida en el escenario como un símbolo de que el arte volvería al lugar.

“Este tipo de medio nos permite hacer eso que hacían en los teatros ingleses de que antes de cerrar los teatros prendían una luz para dejarla ahí y recodarnos que volveremos”, explica.

Lo mismo considera la dramaturga Gabriela Gurajeb. Considera que la pandemia pasará, que los foros volverán abrir y que los actores volverán más allá de las problemáticas que ahora enfrenta y tiene que sortear.

“No dejo de ver esto como un experimento, como un juego que todavía no conocemos pero que hay que desentrañar”, explica sobre las nuevas estrategias de exhibición que se desarrollan en la actualidad en tiempos de pandemia.

La discusión sobre qué es y qué no es teatro no es nueva. Cuando el video llegó a escena se habló de performance, de versiones libres de un texto teatral, entre otros nombres. El teatro clásico defendía sus reglas inquebrantables.

LA PANDEMIA Y EL TEATRO

Hoy no solo es un problema conceptual o de vanguardia. La pandemia viene a desestabilizar todo un campo de valores sociales, económicos y también artísticos y, por lo tanto, teatrales.

La directora Lorena Maza explica que el teatro se reinventa en tiempos de crisis. “No hay creación sin experimentación y no hay teatro sin riesgo, estos se cumple plenamente en estas propuestas. Tenemos la oportunidad de seguir haciendo lo que amamos. ¿Qué pasaría si no hacemos teatro por un año? ¿Lo va a notar la gente? Si no lo necesita la gente quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Pero yo he sentido la necesidad ambos lados de sentir la experiencia teatral”, señala.

Desde a perspectiva de los involucrados en la labor teatral, esta manifestación permanecerá ya sea en su regreso a los foros o en las modificaciones que adaptará dentro de sus reglas. Lo que lo preservará será, como dice Lorena Maza, es la necesidad tanto del público que lo solicita como de los hacedores que sienten la necesidad de expresarse.

MT