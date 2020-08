Estalla Molotov ‘con todo respeto’ para la red

El cuarteto regala una noche de covers y éxitos entre risas, irreverencia y su particular estilo para sus seguidores y así cerrar el primer fin de semana de la serie de conciertos Irrepetible

Gonzalo Flores

El estallido de la banda Molotov llegó al streaming. El cuarteto de músicos brindó una noche dominical a través de la transmisión por Internet con su característica irreverencia, una selección de 19 temas, incluidos algunos de su repertorio que no tocaban hace muchos años.

Tito, Paco, Randy y Micky prescinden de las pantallas led que los antecesores de ésta serie de tres conciertos de fin de semana (Moenia y Mijares) han utilizado como parte de la programación ‘Irrepetible’ que Ocesa ha organizado para enfrentar la pandemia por la COVID-19 .

En formato circular están acomodados sus instrumentos más los amplificadores y alrededor de ellos, el riel para las cámaras movibles.

«Buenas noches a todos en sus casas o donde estén, arráncante Randy amateur», se escucha al inicio de la transmisión por parte de Paco Ayala.

Así, con «Amateur» («Rock me Amadeus» de Falco) comienza un viaje musical a través de su disco de covers «Con todo respeto» publicado en 2004.

«Esta creo que nunca la tocamos en vivo» agrega Tito sobre el segundo tema, «Diseño rolas» («Disigner music» de Lipps Inc) y continúan con «Marciano», una versión ‘punketocumbiera’ de «I turned into a marcian» de los Misfits. Brindan con sus seguidores.

Tito le pide a Randy que se baje de la batería y agarre una guitarra. «Esta es otra que creo nunca sonó en vivo», dice. Se trata del cover «The revolution will not be televised» de Gil Scott-Heron de 1971.

«¡Ea! No te falló la letra», le dice Tito a Randy entre risas y hasta solitos se aplauden por la ejecución. Entre ellos saben el reto que significó montar los temas que no tocaban hace más de 15 años.

Siguen los covers con «Chavas» («Girls» de Beastie Boys), Mamá (Los Amantes de Lola) y «Quen Pon-punk» (Chico Che). «A pesar de ser un minuto y medio sí amarró», asegura ‘El Ayala’.

La Molocha sigue con el recorrido de reversiones. «Perro Negro y Granjero» (El Tri/Zz Top) mantiene altos los ánimos. «Mi agüita amarilla» de los Toreros Muertos es otro de los temas rescatados que no tocaban hace años y fue el final de la selección de ‘Con todo respeto’.

«Para el tema que sigue no importa que no te la sepas sino que se vea bonito», dice Paco. Entonan «Anarchy in the UK» de Sex Pistols y al término Paco le menciona a Tito que no lo dejó cantar su parte. «Presentí que no te la sabías» responde. Micky agrega «Ya mejor regrésenle su lana a la banda», entre risas.

«Here comes the Mayo» y «Rap, soda y bohemia» ponen fin al primer bloque. Para el final de este último tema, un integrante del staff «Alex Mercury», ingresa al centro del escenario para emular aquel concierto de tributo a Freddy Mercury donde Axl Rose aparece de forma explosiva para acompañar a Elton John en 1992. Relajo total en escena.

Comienza el bloque de éxitos. «Santo Niño de Atocha» y «Chinga tu madre» mantienen la irreverencia del show streaming, el segundo para Molotov en tiempos pandémicos.

«Here we kum» y «Lagunas metales» siguen. Micky se tarda porque su bajo no se escucha y el staff arregla el pequeño percance. Micky extiende sus brazos , mira hacia arriba y dice «Señor, mándame un bajo… Para que vean que esto es en vivo».

El siguiente tema requiere de un cambio de instrumentos de todos. Tito toma el bajo y le dice a Paco que si no se lavó las manos no le presta su guitarra Gibson. Micky pasa a la batería y Randy toma la voz y otra guitarra. Bajo ese esquema entonan «Frijolero».

Molotov continúa con «Mátate Teté» y al finalizar, Micky comenta «orale, ya vámonos, que tengo que irle a echar monedas al parquímetro». Las risas no paran entre los músicos.

Llega el último tema de la noche. «Puto» estalla con fuerza y Tito aprovecha uno de las estrofas de la canción para decir: «Este nunca ha sido un son homofóbico, de hecho todos mis amigos son bien putos».

El estallido duró hora y media de concierto. Molotov nunca dejará de ser irreverente, nunca será políticamente correcto y mucho menos en medio de la pandemia, vía streaming. ¿A poco creían que sí?