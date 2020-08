En busca de ‘héroes’

Los integrantes que conforman la Red de Espacios Culturales Independientes se pronuncian para rescatar foros artísticos

Magdiel Torres

Los espacios independientes en donde se hace teatro están en peligro de desaparecer. Así lo dieron a conocer en un pronunciamiento miembros de la Red de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México en rueda de prensa.

Desde su perspectiva el gobierno ha destinado recursos a otros proyectos que podrían suspenderse momentáneamente en aras de rescatar estos espacios independientes. Por ejemplo, el Proyecto de Chapultepec y la intervención del Cine Cosmos podría suspenderse en el entendido de que la urgencia radica en que los espacios independientes ya no aguantan más.

La artista Itari Martha leyó el pronunciamiento que titularon ‘Se buscan héroes’. Los teatros en la Ciudad de México tienen 160 días de estar cerrados. Por lo tanto, diseñaron la Alianza por las Artes Escénica que en conjunto con las autoridades “pretenden articular y organizar al gremio con el propósito de diseñar estrategias y medidas económicas que ayuden en al rescate de un sector que está en peligro de muerte”, señaló.

Sin embargo, el sector necesita también de la iniciativa privada para poder subsistir. El actor Óscar Carnicero señaló que el argumento de no hay dinero y tienen que entender es ya inaceptable. “Que el teatro se cierre no puede ser un daño colateral. Quienes no han dejado de cobrar en 160 días son los funcionarios culturales. Necesitamos héroes en todos los niveles de gobierno. Necesitamos héroes en los empresarios para salvaguardar el patrimonio de los espacios independientes”, señaló.

Carnicero agregó que no están pidiendo una especie de subsidio, sino que compren sus productos. Estos productos se generan vía streaming, pero en caso que no deseen este tipo de productos está la opción de compren hoy los boletos para funciones futuras. Incluso, señaló, si no le gustan esta producciones están abiertos a reestructurar ideas de montaje.

Al día de hoy tres espacios cerrarán sus puertas este mes: El hormiguero, Carretera 45 y Foro Los Arcos. Se precisa un presupuesto de 16 millones de pesos para mantener abiertos varios espacios independientes que diversifican la oferta cultural de la ciudad, señalaron.

Te puede interesar: Los teatros podrán subir el telón en la Ciudad de México