Molotov está curado de espanto y dará concierto vía ‘streaming’

Molotov presenta este domingo a las 19:30 horas, su primer concierto digital. Tocarán el disco ‘Con todo respeto’ para celebrar 25 años de trayectoria

Gonzalo Flores

Molotov ya no es un grupo ‘amateur’. El grupo cumplirá 25 años de trayectoria curados de espanto ante la censura, las críticas y ataques hacia su trabajo. Nada de eso cambiará la irreverencia, la crítica social, ni el estilo de su música, asegura Paco Ayala.

A fines de julio pasado, la banda enfrentó el rigor de las redes sociales al ser señalados de misóginos, homófobos e irrespetuosos por su primer álbum ‘¿Dónde jugarán las niñas?’ de 1997, e incluso hubo quienes pidieron que se cancelara.

Se toma como es. Las redes sociales a las nuevas generaciones les dan voz y voto y manifiestan lo que se van encontrando apenas, pues ese disco ya tiene 23 años, entonces es válido que lo manifiesten y te das cuenta que cuando no pasa de un día o dos de ‘trending topic’, no tiene ningún fundamento y entonces pasa y la opinión se cuelga de una nueva noticia y ahora van sobre esa. Este disco ya está curado de espanto en ese sentido y sólo lo vimos pasar», afirmó.

El músico, en exclusiva con AM de Querétaro, recordó que ese álbum en particular fue censurado por el gobierno, por las radiodifusoras, por los medios masivos de comunicación, las tiendas que vendían discos, y aún así, registró más de un millón de copias vendidas y fue referente de una generación. «Y lo seguiremos tocando porque ese disco no va a dejar de existir».

Aunque pasan los años, la perspectiva y visión de Molotov no ha cambiado. Lo importante es crear música, componer canciones, retratar realidades y ahora que se pueda, presentarse frente a miles de personas sin trastocar su esencia.

Te haces más viejo, tienes familia e hijos, la vida va cambiando, pero adentro de un escenario las bandas tienen una facultad que es la que te mantiene como si el tiempo no pasara, seguimos tocando nuestras rolas y cuestionando muchos de los temas sociales, la gente sigue conectando, eso se agradece y nos da la visión de reconocer el momento de hacer un disco nuevo».

Cómo músicos, Molotov comprende que los públicos cambian con el paso de los años. Son ellos los que elevan o entierran una propuesta, pero la variedad es tan grande que ‘El Ayala’ considera que hay música para todos y que cada quien escoja lo que más le guste.

Lo que viene

Molotov también se adapta a los tiempos pandémicos. Tras cerrar el Cosquín Rock digital de Argentina a principios de agosto, han preparado para el público mexicano un concierto vía ‘streaming’ en la plataforma ticketmaster.com programado para el domingo 23 de agosto a las 19:30 horas, como parte de la serie ‘Irrepetible’ de la promotora Ocesa. El costo es de 200 pesos y hay descuento del 30 por ciento para cuentahabientes Citibanamex.

Se siente rarísimo, porque parece un ensayo pero aquí no la puedes cagar porque están cuarto camaritas observando, entonces hay que echarle más que ganas y aunque es complicado adaptarse, me parece increíble que surgió este formato, porque no solo nos regresa un poco a lo que extrañamos que es tocar sino que creo que es algo que va a seguir aunque se regrese a escenarios pronto, esto se quedará como un contenido alterno, pero sí, tocar en frío se siente muy raro», añadió Paco, quien extraña todo el ambiente que se vive en un concierto de Molotov.

En julio de 2005cerraron la gira ‘Con todo respeto’. Este disco será la base y se tocará por completo en esta nueva presentación digital y también rescatarán temas como ‘Diseño rolas’ o ‘Mi agüela’.

También incluirán algunos temas clásicos de su repertorio con nuevos arreglos, con el objetivo de ofrecer un show irreverente e irrepetible, al que todos los ‘fans’ queretanos y del todo el país están invitados.