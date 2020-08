Fatiniza lanza ‘Hoy’, un tema lleno de esperanza

La cantante y compositora colombiana , Fatiniza, lanzó su más reciente sencillo: ‘Hoy’.

Con este tema, Fatiniza, dijo en entrevista con este medio, que está concursando por una nominación a una estatuilla de los Latin Grammy. Además, de que es una canción que propone otra forma de ver lo que está ocasionando la pandemia.

“El reto fue cómo tú en un momento de dolor y desesperación le regalas una sonrisa al mundo cuando tú estás pasando por ese dolor. La canción es regalarle un una sonrisa al mundo con una acción pequeñita. Subir la energía positiva a la gente, al planeta”, explica la compositora.

Fatiniza relata que el tiempo de enclaustramiento fue un poco doloroso para ella como lo fue para muchas personas por el hecho de no poder salir de casa. También porque extrañó a sus seres queridos. Pero ese momento fue para ella un momento creativo.

Sin embargo, más allá de este sentimiento, sintió la necesidad de salir de la tristeza y encontrar la forma de encender su ánimo. Fue así que la canción ‘Hoy’ apareció.

Empecé a cantar ‘Hoy’, la letra, me vino así solita. Fue una luz que me la trajo. Cuando empecé a cantar me dije yo no puedo sumarme a la tristeza”, narra.