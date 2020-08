‘Hugo Boss México’ espera llegar al 4% de ventas en línea en 2020

Con la pandemia, el sector de la confección, moda y lujo ha sido uno de los más afectados debido al cierre de tiendas, boutiques, outlets y retail



Redacción

‘Hugo Boss’ busca un posicionamiento virtual expandiendo su mercado y así poder elevar el porcentaje de sus ventas tanto en puntos de ventas físicos como en línea.

‘International Data Corporation’ calcula que las transacciones por las ventas en línea alcancen los 864 mil millones de pesos, por lo cual el crecimiento del sector para este 2020 está previsto en 40%. “En el primer semestre del año ya hemos alcanzado la proyección de venta en línea que teníamos para 2020, que era del 2% de las ventas totales, en parte por la pandemia, y ahora con el lanzamiento de la plataforma propia y si sigue esta tendencia podríamos alcanzar el 4% de ventas para finales”, detalla Torres del Cueto.

“Vivimos tiempos de cambio y adaptación que han hecho que tengamos que acelerar procesos y replantear estrategias, como es el caso de la digitalización. ‘Hugo Boss’ cerró todas sus tiendas físicas durante tres meses, en estricto apego a las medidas anunciadas por la Secretaría de Salud. Esto, indudablemente ha supuesto pérdidas e hizo que tuviéramos que reajustar nuestros planes de acuerdo a las estimaciones de la industria y la nueva realidad”, explica Laura Torres del Cueto, Country Manager de Hugo Boss México y LATAM.

Análisis como el realizado por la consultora de negocios ‘Bain & Company’ ‘Luxury after Covid-19: Changed for (the) Good?’ estiman pérdidas para este sector en 2020 hasta del 35%. De hecho, ya desde otoño de 2019, la consultora ‘Mckinsey’, en su informe ‘The State of Fashion’ 2020 anunció una contracción para el sector y en su más reciente informe pública que la capitalización del mercado de la confección, moda y lujo cayó casi 40% entre enero y marzo de 2020.

En este contexto, la casa de moda de origen alemán decide acelerar el proceso y expandir su alcance digital de manera exponencial este año

“De los 15 países en los que ya tenía presencia digital el grupo como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia o China; Hugo Boss amplió su red con 22 países adicionales, entre los que figuran Australia, Polonia o Portugal y este año, la casa de moda llega también a México y Canadá para afianzarse en el continente americano, que cuenta con un gran potencial de crecimiento”, indica Torres del Cueto.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) en su reporte sobre el impacto del COVID-19 en ‘Venta Online en México’ asegura que uno de cada dos consumidores mexicanos está comprando a través de internet para evitar salir de casa. En este sentido,’ The Competitive Intelligence Unit’ estima que México supere los 63 millones de usuarios de e-commerce para cuando termine el confinamiento provocado por la pandemia.

Según el estudio de venta online 2020 publicado por la AMVO, la moda es la tercera categoría de productos por preferencia de compra en línea después de la comida a domicilio y los electrónicos

La marca de lujo ya contaba con venta en línea en México desde 2018 a través de sus socios comerciales en tiendas departamentales, los cuales han tenido un crecimiento continuo año con año.

“Este canal reportó un crecimiento del 28% el primer año de operación y hoy en día llevamos al cierre de julio un crecimiento de casi 40% con respecto al año pasado”, puntualiza la directora.

Desde junio, Hugo Boss ya comenzó con las reaperturas de los puntos de venta físicos, de manera paulatina por ciudades, respetando todas las medidas de seguridad como es la capacidad máxima del 30% y los horarios y días de apertura limitados.

“Iniciamos con León, Guadalajara, Monterrey, Cancún y en julio abrimos Ciudad de México y el Estado. Estas dos últimas zonas representan además casi el 50% de nuestro mercado digital. Esperamos que con la reactivación física y el impulso digital a través de nuestra plataforma podamos reactivar de manera progresiva las ventas”, cuenta Laura quien añade que “aunque no hemos sido los primeros en llegar, lo que sí es seguro es que ya estamos listos para hacerlo con los estándares de calidad, la experiencia, responsabilidad e innovación que caracterizan a ‘Hugo Boss’ asegura.

Este nuevo canal digital complementa los 59 puntos de venta físicos con los que la firma alemana ya cuenta en México. La plataforma www.hugoboss.com/mx ya está en la red y pueden ver lo último de Hugo Boss.

Todas las novedades sobre su e-commerce podrán conocerse en redes con el hashtag oficial #HUGOBOSSmxonline y en sucesivas citas del sector como es la ‘Mercedes-Benz Fashion Week México 2020’, que por segunda vez este año será digital y en la que Hugo Boss tendrá también participación.