‘Michael G’ invita a bailar con el tema ‘Shot’

‘Michael G’ desea ser el precursor del nuevo reguetón mexicano y crear un sello que sea reconocido en varias partes del mundo

Giovanna Cancino

Michael G está convencido que quiere darle un toque mexicano al género de reguetón, por ello ya se encuentra trabajando en temas en los que el público pueda reconocer sonidos como el del acordeón y guitarras que logren un darle un toque mexicano al género.

Tal es el caso de su nuevo sencillo, ‘Shot’ el cual es ideal para bailar durante una fiesta o una noche en la discoteca o el antro. Es coautoría con Jae S, y Zxmyr en el cual decidieron fusionar el rap y el reguetón.

Queremos hacer un reguetón como en otros países, nos gustaría empezar a hacer pistas que se escuchen más mexicanas, de hecho ya estamos trabajando en sonidos”, comparte el joven de 24 años de edad en entrevista exclusiva con este medio.

Michael G no concibe la música sino se combina con unos buenos pasos, “Me encanta bailar. Creo que la música se hizo para eso, para escucharla y bailarla, y si no, no creo que fuera música”, agrega. Y reconoce que siempre se ha sentido atraído por el género urbano.

Crecí escuchando música rap mexicana y reguetón puertorriqueño, siempre me fui por esa línea y ahora considero que estoy representado el reguetón de mi país mexicano”, comparte.

A raíz de la pandemia de coronavirus tuvo que cancelar presentaciones, pero eso fue motivo para continuar produciendo y creando música. “Tenemos ya casi un disco grabado. Vamos a estar sacando música cada mes, hasta donde mi creatividad lo permita”, dijo el joven mexicano.

Algo que también entusiasma al cantante es un ‘show’ que grabó para Claro Video. Se trata de un concierto con 10 canciones y con personajes invitados, que asegura, disfrutará el público.