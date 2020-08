Crisanta Gómez regresa al escenario con ‘La Avestruz’

Crisanta Gómez participa en esta obra que se realizará en vivo vía ‘streaming’ y en la que se utilizarán cámaras para lograr una interacción con el público

Giovanna Cancino

Crisanta Gómez, hará reflexionar al público a través de la risa con la adaptación del monólogo ‘La Avestruz’, autoría de Saúl Campos que tendrá una única función el próximo 22 de agosto a las 20:00 horas en un formato digital desde La Teatrería.

Será una función totalmente en vivo. Se van a utilizar tres cámaras para que visualmente sea entretenido e innovador para el espectador. Habrá un lenguaje con la cámara para tratar de romper un poco la pared con el público y puedan interactuar con el personaje”, comenta la actriz durante una entrevista con este medio.

Para Crisanta es fundamental no dejar morir las artes escénicas y trabajar en adaptar el teatro. “Yo tengo seis meses de no tener una función de teatro y ya sentía que me estaba apagando poquito a poquito y gracias a esta propuesta siento que por fin volveré a tener contacto con el público”, comenta.

‘La Avestruz’ cuenta la historia de Regina, una mujer que a causa de una crisis emocional, sufre al ser dama en la boda de su mejor amiga por lo que termina desahogándose y revelando lo qué sucedió en su última relación sentimental y la razón de su enojo y del porqué no logra avanzar.

Todos hemos vivido una crisis. Cómo los actores cuando nos dicen que no en una audición, uno se replantea en si debemos seguir en la carrera, pero después te das cuenta que sigues porque es tu pasión”, comparte Gómez.

La obra aborda el tema de cómo enfrentar una crisis y de que la única solución es la toma de decisiones ante lo adverso. “La obra se adapta a este momento en el que hay que poner la mejor cara a la pandemia y sacar lo mejor y plantearse de que si los teatros están cerrados, pues está el ‘streaming’ y eso hay que hacer”.

Los boletos para la función tienen un costo voluntario de 150 y 200 pesos. Otro precio es el de 250 que incluye al final una charla con Crisanta y el director de la obra. Como padrinos se contará con la presencia de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne.