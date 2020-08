Benshorts aborda en su primer libro un tema de superación

Benshorts, platica en exclusiva para este medio cómo fue el proceso de convertirse en autor y al mismo tiempo seguir creando contenido para canales digitales.

Con el título ‘Ríndete sin fracasar en el intento’, de editorial Planeta, el escritor reflexiona sobre cómo salir de situaciones que nos hacen daño.

Hemos sido educados en que está mal rendirse, que para triunfar debes continuar y continuar. Pues no. A final están en medio los sentimientos, las decisiones de otras personas. La vida, los giros que da. También nuestro talento, etcétera. Hay otros factores que aunque le pongamos esfuerzo no es una ecuación exacta en que el esfuerzo significa éxito”. Explica el autor.

Desde la perspectiva de Benshorts identificar cuándo es el momento de rendirse no es un momento fácil de la vida. Sin embargo, es necesario. En principio se deben vencer prejuicios como el de que siempre se debe seguir adelante.

La sociedad en la que estamos inmersos nos obliga a seguir adelante, incluso sin reparar en las consecuencias que esta acarrea. Por esto, para el autor es importante un libro de esta naturaleza. En entrevista nos relata el momento de inspiración en que el que se le ocurrió elaborar su primer libro.

Estaba en un momento de mi vida en que le estaba dando vueltas a muchas cosas que ya no tenían solución. Que ya no se podía a arreglar. Entonces fue como decirme a mí mismo que ya debo dejarlo ir, rendirme. A partir de ahí se me ocurrió el título que fue lo que me gustó. Entonces surgieron varios tema para el libro.”