Carlos Rivera quiere transmitir paz con nuevo EP

Carlos Rivera comparte con sus seguidores temas hechos ‘covers’ que le ayudaron a encontrar tranquilidad y plenitud en su vida

AP

Carlos Rivera decidió, después de pasar un tiempo en cuarentena, compartir la música que le ayudó a encontrar la paz en el EP de ‘covers’ ‘Si fuera mía’.

“En este proyecto se muestra mucho de mi gusto completamente ecléctico”, dijo Rivera en una entrevista por videollamada desde la Ciudad de México. El primer sencillo es ‘Vuelves’, de la cantautora española Rozalén, lanzado el fin de semana pasado.

Rivera pensaba grabar las canciones del álbum en su casa, pero pudo realizar la producción en los estudios de Sony Music en la capital mexicana y dar trabajo a más personas en una época en la que escasea, con medidas de salubridad como pruebas de coronavirus, caretas plásticas y cubrebocas.

Para mí ha sido súper importante”, dijo Rivera sobre el hecho de poder hacer la grabación. “Creo que de las partes más golpeadas somos justamente todos los que nos dedicamos a la música y al entretenimiento, porque no tenemos otra manera de hacerlo”.

El álbum, producido por Pablo Cebrián, será lanzado en septiembre e incluirá temas de trova, folclor argentino y música brasileña interpretados solo con guitarra y voz. El próximo sencillo es ‘Por tu amor’ de los Alacranes Musical, un tema originalmente en pasito duranguense que será estrenado este jueves.

Yo creo que hay buena música en todas partes”, dijo Rivera. “Ahí es donde realmente se muestra si algo es relevante o no… Si las letras se sostienen por sí solas, si las melodías se sostienen por sí solas; es que estoy desnudo ahí solamente con guitarra y voz”.

Recientemente Carlos Rivera lanzó un vinilo grabado hace un par de años en los célebres estudios de Abbey Road en Inglaterra: ‘Sessions Recorded at Abbey Road – En Vivo’. El estudio accedió a que Rivera incluyera su nombre en el título y una fotografía de su interior en la portada.

Las canciones fueron grabadas en una sola toma con músicos de la orquesta London Symphony, incluyendo un conjunto de 24 cuerdas, y contaron con el músico puertorriqueño Tommy Torres y la cantante española Vanesa Martín como invitados. Para Rivera, Abbey Road es el “templo máximo de la música”.

Es como cuando se pierde la fe y vas a la iglesia a tratar de reencontrarte con ella”, dijo sobre su experiencia grabando en el mismo estudio que los Beatles. “Les conmovió mucho el poder contar (con) … ‘un niño de un pueblo mágico de Tlaxcala que llega al estudio más importante del mundo para llevar su música’”.

Carlos Rivera es admirador de los discos de vinilo. En los videos de “Si fuera mía” aparece un fonógrafo y le gusta escuchar los LPs de Antonio Aguilar y Pedro Infante que conoció con su abuela. Hace poco le regalaron “Fantasía española de Agustín Lara con Javier Solís”, uno de sus favoritos.

Carlos Rivera lanzó en junio el tema benéfico “Ya pasará”, para apoyar a la organización Save The Children que ayuda a niños vulnerables.“El 100 (por ciento) de lo que se genere no solamente en México, sino en el mundo… se está donando a Save The Children”, dijo, e invitó a los fans a seguir escuchando la canción. “Creo que hoy más que nunca todos debemos hacer algo si está en nuestra posibilidad para ayudar”.