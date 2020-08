La herencia de Colón es novelada por Mónica Hernández

La herencia de Cristobal Colón es sentenciad por la escritora mexicana Mónica Hernández: “De Cristóbal colón se sabe mucho, pero se conoce muy poco”. Este desconocimiento fue lo que la inspiró a escribir el libro ‘Las perlas malditas del almirante’ que versa sobre la apasionante herencia que dejó el famoso marinero.

En entrevista exclusiva para este medio, Mónica Hernández nos cuenta cómo fue el proceso de creación de la que es su primera novela que ya puede encontrarse en las principales librerías del país tanto en su formato físico como en digital.

Yo no sabía que Cristóbal Colón había regresado encadenado de su último viaje y sí me llamó la atención por qué había regresado encadenado. La razón por la que regresó encadenado fue precisamente por no declarar todas las perlas que le cupieron en el segundo viaje. De aquí sale esta historia y esto está documentado académicamente”, explica.